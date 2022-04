Skookum Jim, cuyo descubrimiento condujo a la fiebre del oro en Klondike, adquirió un asteroide del mismo nombre

El legendario Yukoner recibió un homenaje póstumo que está fuera de este mundo.

Skookum Jim, también conocido como Jim Mason, descubrió oro en Bonanza Creek en 1897, lo que condujo a la fiebre del oro de Klondike. Cuando murió en 1916, invirtió su fortuna en un fondo fiduciario para ayudar a mejorar la vida de los indígenas del Yukón.

La semana pasada, por recomendación de la Sociedad Astronómica de Yukon, un asteroide entre Marte y Júpiter recibió su nombre.

“Creo que es genial”, dijo Zina McClain, la sobrina mayor de Skookum Jim Mason que no sabía que habían presentado el nombre de su antepasado.

“Cualquier cosa que conserve el nombre Skookum Jim Mason en la historia pública de Yukón es importante para el resto de sus sobrinos, sobrinos y familia”.

Centro de Amistad Skookum Jim en Whitehorse. (Philip Morin/CBC)

Skookum Jim Mason era un Tagish del clan Duck La Wede. La confianza que creó en su testamento todavía existe hoy, según el Centro de Amistad de Whitehorse que lleva su nombre. El interés generado por el fondo se utiliza para reconocer a los pueblos indígenas que han ayudado a su comunidad.

Maria Benoit, Ha Cha Do Hin, o presidenta de Carcross/Tagish First Nation y exdirectora ejecutiva del Centro de Amistad Skookum Jim, estaba muy feliz de escuchar la noticia. Su bisabuelo era el sobrino de Skookum, Jim Mason.

“Viniendo de una primera nación”, dijo, “es una historia en desarrollo”.

Skookum asteroide Jim

Skookum Jim es un asteroide importante en el cinturón. Orbita con otros asteroides entre las órbitas de Marte y Júpiter.

“Se necesitan poco más de cinco años para completar una órbita completa alrededor del sol”, explicó Christa van Larhoeven, presidenta de la Sociedad Astronómica de Yukon. “Su órbita no es perfectamente circular. No es lo que llamamos excéntrica. No es muy circular, pero solo ligeramente. Está inclinada con respecto a la órbita de la Tierra unos 15 grados”.

Por lo que se sabe de van Larhoeven, es el segundo asteroide cuyo nombre se asocia con el Yukón.

“El único otro asteroide que puedo encontrar con una conexión con Yukón es Klondike”, dijo, y agregó que lleva el nombre de dos hermanos que vinieron a la fiebre del oro de Klondike, hicieron una fortuna y donaron dinero a una universidad en Finlandia que construyó una biblioteca. .

Van Larhoeven dijo con asombro sobre el destino que fue la universidad donde se descubrió por primera vez el asteroide Skookum Jim.

Sin embargo, si espera ver el asteroide Skookum Jim, van Larhoeven dijo que necesitará un telescopio.

“Algo un poco grande”, dijo, “lo suficientemente grande como para que no sea fácil sacarlo en tu patio trasero”.

McLean dijo que espera que algún día la ciencia pueda determinar los componentes de un asteroide.

“¿No sería genial si estuviera cargado de oro?” Ella rió.

proceso de denominación

El nombramiento comenzó con un correo electrónico de la Royal Canadian Astronomical Society a la Yukon Astronomical Society que decía que tenían la oportunidad de enviar algunos nombres a la Unión Astronómica Internacional (IAU), que es responsable de nombrar objetos en el espacio.

La forma en que se redactó el correo electrónico, dijo van Larhoeven, parecía como si la IAU quisiera honrar a alguien que había servido bien a la sociedad.

“Realmente sentimos que si íbamos a honrar a Yukoner, queríamos honrar a Skookum Jim”, dijo.

“Realmente sentimos que su presencia en la historia de Yukon era lo suficientemente grande como para que si tuviéramos un asteroide llamado Yukoner, realmente debería ser él”.

9:30¡investigar! ¡Alto en el cielo! Es el asteroide Skookum Jim. Ahora hay un asteroide llamado oficialmente Yukoner Skookum Jim. Krista van Larhoeven de la Sociedad Astronómica de Yukon explica cómo sucedió esto. 9:30

La propuesta se presentó en 2018.

La Sociedad Astronómica de Yukon fue notificada de este honor la semana pasada, el 11 de abril.

“Estoy bastante sorprendido de que la IAU haya aceptado nuestra propuesta”, dijo van Larhoeven.