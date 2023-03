Sistemas antimisiles no operativos de un país europeo – Il Tempo

Un “país europeo” no especificado envió a Ucrania un sistema de defensa aérea que funciona mal. “Tuvieron que cambiarlo varias veces”, dijo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en una entrevista con Associated Press. El líder ucraniano no dijo de qué país se trataba, y en la entrevista volvió a preguntar a los países occidentales sobre las armas que ya había declarado, pero no solo. De hecho, algunas de las armas prometidas por Occidente aún no se han entregado: “Tenemos grandes decisiones sobre los Patriots, pero en realidad no las tenemos”, dijo Zelensky sobre el sistema de defensa aérea fabricado en Estados Unidos.

Kiev quiere cazas avanzados: “Todavía no tenemos nada en lo que respecta a los aviones de combate modernos”, dijo Zelensky. Polonia y Eslovaquia han acordado suministrar a Ucrania aviones de combate que datan de la era soviética, pero ningún país occidental ha accedido aún a suministrar aviones de combate modernos, por temor a que esto pueda conducir a una escalada del conflicto. El ejército ucraniano estuvo respaldado por miles de millones de dólares en municiones y armas de los países occidentales durante la guerra, y Zelensky agradeció la ayuda. Desde enero, los soldados ucranianos han sido entrenados en los Estados Unidos para usar el sistema Patriot, pero aún no se ha desplegado en Ucrania. Zelensky explica que Kiev necesita al menos 20 baterías Patriot para protegerse de los misiles rusos, e incluso eso puede no ser suficiente “porque ningún país del mundo ha sido atacado nunca con tantos misiles balísticos”.