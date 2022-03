Síntomas de COVID: el síntoma de COVID es más raro de lo esperado

La cantidad de atletas que desarrollan miocarditis (inflamación del músculo cardíaco) después de la infección con el virus COVID-19 es menos común de lo que se pensaba anteriormente, Colegio Americano de Cardiología Dijo en una nueva directiva publicada el martes.

el fondo: Los funcionarios deportivos profesionales y universitarios han suspendido temporalmente los partidos y torneos debido a la preocupación de que los atletas puedan desarrollar miocarditis después de contraer la infección por COVID-19. Cartas de noticias informes.

Sí, pero: los CAC En su guía, que se publicó en el Journal of the American College of Cardiology, dijo que hay menos atletas con miocarditis de lo que se pensaba originalmente.

Entonces que: los CAC Dijo que las ligas deportivas y las organizaciones deben desarrollar un plan para ayudar a los atletas a volver a competir después de una lesión.

Qué están diciendo: “Para los atletas que se recuperan de COVID-19 que presentan síntomas cardiopulmonares persistentes… se debe realizar una evaluación adicional antes de reanudar el ejercicio”, dijeron los expertos de ACC. Boletines informativos. “Para todas las demás personas que son asintomáticas o tienen síntomas menos sugestivos de una etiología cardiopulmonar… no se recomiendan pruebas cardíacas adicionales”.

no vale nada También ha habido preocupaciones sobre los hombres más jóvenes que desarrollan miocarditis después de contraer miocarditis. Vacuna para el COVID-19Asimismo, según informa Noticias Deseret.