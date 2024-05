Sinner perdió algo de peso (“Me quedé mucho tiempo en la cama”) y se enamoró (“Estoy con Anna Kalinskaya”) en Roland Garros: la carrera por el primer lugar

aGaia Picardía

Sinner llegó a Roland Garros delgado, con sus músculos “volverá a despertar”, pero enamorado (“Estoy con Anna Kalinskaya”) y sin más dolores de cadera. “Cada día me siento más fuerte”

Primero las malas noticias. Jannik Sinner ha perdido peso : Según él mismo admite, ha perdido masa muscular y peso corporal. Los larguísimos 18 días sin tocar una raqueta entre el octavo partido con Khachanov en Madrid (partido de tres sets que le provocó un problema en el muslo derecho) y el primer entrenamiento en Montecarlo (tras la semana en el G Medical de Turín) estaban haciendo ellos mismos sintieron. . Pero hay más: « Estaba enfermo – revela desde París -, Estuve mucho tiempo en la cama y no podía salir de casa”. Se necesita tiempo para recuperar los músculos perdidos (“Pero cada día me siento más fuerte: uso el torneo como entrenamiento”).

Yannick está enamorado

Entonces las buenas noticias. Ganó en tres sets en el delicado primer partido de Roland Garros con Chris Eubanks, número 46: un jugador rápido, no la prueba más convincente, pero era importante encontrar el ritmo del partido y presionar el cuerpo, que es un trabajo en progreso. Incluso en este frente, la situación aún no ha terminado. Jannik se enamora de su compatriota rusa Anna Kalinskaya, de 25 años, de Moscú, número 25, el desafío por el título de su carrera, que Yasmin Paolini venció en la final del torneo Masters 1000 de Dubai el pasado mes de febrero, pero con Raed venciendo a Iga Swiatek en la semifinal. Clues Monaco (joya de Van Cleef & Arpels Él lo compró y lo mostró alrededor de su cuello, y su teléfono móvil quedó inmortalizado en una foto en Twitter mientras Anna lo llamaba) Fueron llevados a Kalinskaya, y los paparazzi los captaron en una cena en París en vísperas del torneo, ayer. Ellos eran Espectadores de los partidos de cada uno (Kalinskaya venció a Burrell). Cuando el Barón Rojo lo arrinconó con una sonrisa maliciosa bajo sus rizos, afirmó: “Sabes, no me gusta hablar de mi vida privada. Sí, estoy con Anna, pero mantenemos todo en secreto. Ya me conoces: no hablaré más.” Fin de las comunicaciones.