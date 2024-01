Sinner Medvedev, ¿por qué la final no se transmite gratis por televisión? ¿Es un evento de importancia nacional?

Después del maratón nocturno de la semifinal, donde muchos italianos activaron las alarmas para ver el partido entre Sinner y Djokovic que comenzaba a las 4.30 horas, el país entero se encuentra en un estado de legítima emoción por la final del Open de Australia que verá al jugador azul. enfrentarse a Daniil Medvedev. Incluso aquellos que no están suscritos a Sky, Dazn o Eurosport, las empresas de radiodifusión que retransmiten el Slam en nombre de Discovery, propietaria de los derechos, esperaban poder ver el partido gratis, pero por ahora La hipótesis fue ignorada.

El Abierto de Australia no es un evento de importancia nacional

La idea de ver la carrera de la Sener en Al-Rai u otros canales en abierto surgió de la ley sobre acontecimientos de importancia nacional cuya retransmisión debe estar garantizada. Este es un tema que también se planteó durante la última temporada de fútbol con motivo del Semifinal de la Liga de Campeones Y la Liga Europea, en la que participaron numerosos equipos italianos, y para otros eventos de tenis como Roland Garros y Wimbledon, pero la revista Football and Finance revela que las finales de los torneos de tenis (incluido el Abierto de Australia) no están incluidas en la lista de eventos de interés nacional,

Estos son los eventos para los que es obligatoria la retransmisión gratuita en directo, desde la selección nacional hasta el GP de Italia de F1

Pero, ¿qué eventos deberían garantizarse la retransmisión en directo? En 2012, el AgCom preparó una lista de eventos para los cuales es necesario «Garantizar al menos el 80% de la población italiana La posibilidad de seguirlo con horario gratuito y sin costes adicionales:

el Juegos olímpicos verano e invierno;

La final y todos los partidos de la selección italiana en el Campeonato Mundial de la FIFA;

La final y todos los partidos de la selección italiana en el Campeonato Europeo de Fútbol;

Todos los partidos de la selección italiana de fútbol, ​​en casa y fuera, en competiciones oficiales;

La final y semifinal de la Champions League y Europa League si participan equipos italianos;

el Gira en Italia;

el Gran Premio de Italia de Fórmula 1;

Gran Premio de Italia de Moto GP;

Finales y semifinales de los Campeonatos del Mundo de baloncesto, waterpolo, voleibol y rugby en los que participa la selección italiana;

Partidos de campeonato Rugby de las Seis Naciones En el que participa la selección italiana;

La final y las semifinales de la Copa Davis y la Copa Federación en las que participa la selección italiana y el Campeonato Internacional Italiano de Tenis en el que participan atletas italianos;

Campeonatos del Mundo de Ciclismo en Ruta;

Festival de Música Italiana de San Remo;

El estreno de la temporada de ópera en el Teatro alla Scala de Milán y la primera representación de la temporada de ópera en el Teatro San Carlo de Nápoles;

Concierto de Año Nuevo en el Teatro La Fenice de Venecia.

El AgCom precisa que “los acontecimientos a que se refieren los puntos b) yc) del apartado 1 anterior se retransmitirán en directo en su totalidad. Para otros eventos, depende de las emisoras de televisión. Decidir sobre métodos de transmisión no cifradosLas cuales podrán ser directas, parciales o diferidas total o parcialmente.”

Los precedentes de Schiavone y Berrettini

Ray ni siquiera intentó asegurar la final, considerando que el evento era demasiado caro para una franja horaria que tenía poco atractivo. Sin embargo, en 2010, la propia RAI, a pesar de no disponer de los derechos, retransmitió la final femenina de Roland Garros, en la que se vio Schiavone Sobre el Stosur australiano. Sin embargo, este episodio es anterior a la lista de 2012.

La televisión paga decidió recientemente transmitir la final femenina del US Open entre Pennetta y Vinci en Deejay TV en 2015 y la final de Wimbledon en 2021 cuando beretini Perdió ante Djokovic y el evento también fue retransmitido en abierto por TV8, vinculado al circuito Sky.

La elección esta vez fue diferente. Obviamente esto no significa que Descubrimiento Debido a su estrategia comercial, no puede decidir transmitir el evento de forma gratuita en el último minuto. Según entiende Calcio e Finanza, actualmente no está previsto ningún cambio en la programación y el evento seguirá programado en Eurosport, previo pago de una tarifa.