De marco amarisio

El Kaiser propone crear en Turquía las mayores reservas de gas de Europa. Peskov sobre las negociaciones: si hay propuestas específicas, estamos listos para examinarlas

quien nos envio MOSCÚ – En las imágenes, sonreír siempre es lo más popular Recep Tayyip Erdogan. El presidente de Turquía también cumplió ayer su misión. Grandes declaraciones de principios, mucho optimismo. “Se puede lograr una paz justa en Ucrania con la ayuda de la diplomacia”Hizo hincapié en que no habrá ganadores en la guerra mientras que no habrá perdedores en una paz justa. “ nuestro objetivo es detener el derramamiento de sangre lo antes posible, llegar a una tregua “.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que la esperada reunión duró aproximadamente una hora y media. No se hablaba de paz, sino de comercio. El tema de la reconfiguración ruso-ucraniana no se discutió”. El presidente ruso elogió a su homólogo. “A pesar de las dificultades, todavía encuentro la oportunidad de reunirme regularmente, comunicarme, y esto conduce a buenos resultados”. Para Turquía, por supuesto. En De hecho, Putin sugirió a Erdogan establecer en su país El depósito de gas más grande de Europa. “Si existen sus intereses y los intereses de cualquier otro comprador, podemos hacerlo y ajustar los precios al nivel normal del mercado, sin ninguna influencia política”.

Sergey Lavrov, ciertamente no es una coincidencia que haya sido interceptado en los pasillos del corresponsal de la Conferencia de Astana de la Agencia Estatal IzvestiaParece que se dirige directamente a los Estados Unidos. “No estamos diciendo que de repente estamos abiertos al diálogo. En Occidente siguen diciendo que no se puede hablar con Rusia y que Zelensky hablará con nosotros cuando su posición negociadora sea más fuerte. Por lo tanto, estamos obligados a decir que Nadie vino a nosotros con propuestas serias. No correremos detrás de nadie. Washington, como dicen en nuestro país, tiene siete viernes a la semana, casi lo mismo que Zelensky. Por lo tanto, no damos ninguna sugerencia. Pero si hay propuestas concretas y serias, estaremos listos para estudiarlas”.