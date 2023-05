Simone Biles y Jonathan Owens se casan en una terraza con vista al mar en México

Simone Biles y Jonathan Owens se casaron en un exclusivo resort frente al mar en México

El sábado 6 de mayo de 2023, la gimnasta y siete veces medallista olímpica Simone Biles y el jugador de fútbol americano Jonathan Owens pronunciaron sus votos matrimoniales frente a 144 invitados en Cabo, Baja California, México.

Simone y Jonathan se conocieron a través de la aplicación de citas Raya en 2020, y el medallista de oro dio el primer paso, enviando un mensaje directo a la seguridad de los Houston Texans. Pero no fue hasta que la hermana de Simone invitó a Jonathan a pasar un fin de semana en su casa de vacaciones en Texas que la relación se tornó seria. Dos años más tarde, el día de San Valentín, Jonathan le propuso matrimonio a Simone durante una cena en Brenner’s Steakhouse en Houston.

En abril pasado, las dos estrellas del deporte dijeron oficialmente “Sí, acepto” en una ceremonia civil en el Palacio de Justicia del Condado de Harris en Houston, cuando ya estaban en marcha los preparativos para su boda prevista para el 6 de mayo en Cabo. Simone Biles explica: “El matrimonio en México fue precedido por una ceremonia en los Estados Unidos, lo que hace que nuestra unión sea válida desde el punto de vista legal”.

Al principio, el proceso de planificación de la gran celebración en Cabo fue divertido, continúa la gimnasta, pero comenzó a volverse muy estresante. “Recomiendo encarecidamente contratar a un planificador de bodas”, agrega. “Karena Trompe, gracias por los eventos de Amy Abbott, no me importa”.

Vestido de novia: Salvado del split

Para el vestido de novia, Simone eligió una creación de la diseñadora nacida en Bielorrusia pero nacida en Israel, Kalia Laha. Irónicamente, no era el vestido con el que siempre quiso casarse. “Seguí mi instinto y elegí el modelo que me hizo sentir más bella”, explica. “En realidad, mi elección final recayó en un vestido que inicialmente no me gustó”.

En realidad, no estaba segura de querer una silueta “A” debido a su pequeña estatura, pero la adición de una abertura lateral profunda en la parte inferior del vestido eliminó cualquier duda. “Tenía miedo de no encajar en ese tipo de modelo”, explica Simone. “La división resultó fundamental porque adelgazó la figura”.

A la hora de elegir joyas, Simone tiende al minimalismo, criterio que también sigue en sus looks de belleza, que prefiere que sean lo más naturales posible. En cuanto a las damas de honor, Simone optó por vestidos de color champán, mientras que los padrinos de boda usaron trajes personalizados de Adam Rose, The Suit Boss.

Un matrimonio… suerte

A las cinco de la tarde, Simone caminó “por el pasillo” en la terraza con vista al mar de Nobu Los Cabos, del brazo de su padre, mientras el violonchelista Andrew Savoia tocaba de fondo. “Estuve enferma todo el día, y cuando era casi la hora de la ceremonia, mi corazón latía con fuerza”, admite la novia. “Nunca me había sentido tan nervioso en mi vida. Pero cuando caminé por el pasillo, recuperé mi confianza. Fue un sueño ver a Jonathan esperándome en el altar. Luego estuvieron los invitados para apoyarnos y alentarnos con su amor. No podía creer cuánto amor había en el aire. La ceremonia fue un sueño”.

La pareja quería que la ceremonia de boda se llevara a cabo en un ambiente lo más relajado posible. “Honestamente, Jonathan y yo estábamos tan en sintonía que olvidamos quién estaba allí”, dice Simone. “Fue como enamorarme de él por segunda vez”. Después de ser declarados marido y mujer, los recién casados ​​caminaron por el pasillo en direcciones opuestas, haciendo sonar los tambores de agua.

“Cuando comienza el festival, puedes ver a las ballenas saltando fuera del agua”, dice Simone. “Fue extraño porque la temporada de ballenas había terminado. Luego, después de que terminó el ritual, llovió durante dos minutos, lo que se supone que trae buena suerte. Ah, y había luna llena. Fue un momento verdaderamente mágico”.

El corte de pasteles es, de hecho, pasteles.

Tras la ceremonia, los novios se tomaron un tiempo para las habituales fotos a solas y con sus familias, y tuvieron el primer baile. A esto siguió la cena y el corte del pastel, o pasteles: “Nobu se encargó de lo principal”, dice Simone. “Es un pastel de terciopelo rojo: ¡hermoso y delicioso! El segundo, sin embargo, es técnicamente el pastel del novio. Es un pastel de helado que Jonathan especificó. Hicimos que lo preparara Dairy Queen. Todos quedaron entusiasmados con él”.

Omar de Alex DJ Capo Events se encargó del entretenimiento musical: “¡Fue increíble!”, dice Simone. “Jonathan le envió una lista de reproducción para crear el ambiente para la recepción y la fiesta posterior, y ella hizo un trabajo increíble”. En Artea Steakhouse, la noche terminó en un lugar similar a donde comenzó, con baile salvaje y una variedad de bocadillos servidos durante toda la noche. “Estaba tan triste cuando todo terminó”, dice Simone. “Tuvimos la mejor noche de nuestras vidas y lo volvería a hacer. De hecho, creo que lo haría”.

