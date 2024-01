Fórmula E México, Verlin: “¿No hay muchos adelantamientos? La carrera es demasiado baja” – Fórmula E

Por Carlo Platella

Por segundo año consecutivo, el E-Prix de la Ciudad de México estuvo carente de emoción, con las etapas congeladas a menos que hubiera caídas o cambios en el modo de ataque. La falta de peleas en el camino es desconcertante Un gran equilibrio surgió en las eliminatorias, la diferencia entre los cuatro primeros de ambos grupos era de menos de una décima de segundo. Si uno pensaba que en 2023, la innovación de Gen3 confundió más al equipo de lo habitual, la repetición de la misma situación un año después nos obliga a buscar las razones en otra parte.

Factor de potencia

Pascal Verlin, ganador del e-Prix de México, habla sobre el tema: “No creo que la pista sea el problema porque hay algunos buenos puntos para adelantar. Sólo creo que La carrera fue muy corta.. Si hubieran sido 1 o 2 vueltas más largas, habríamos tenido que ahorrar más energía y habríamos creado más oportunidades de adelantamiento”. En Ciudad de México la FIA dio 38,5 kWh a 35 rpm. Sin embargo, más que la potencia absoluta, el parámetro de referencia es la potencia relativa a la distancia de carrera. Para el E-Prix de 2024 obtuvo 0,42 kWh/km, la temporada pasada cayó por debajo de 0,40 kWh/km, como ocurrió en Montecarlo y Berlín, llegando a 0,36 kWh/km en Londres, aunque más lento y por tanto menos. Ruta de bajo coste.

La inmensa potencia ofrecida en la Ciudad de México redujo al mínimo la gestión de la velocidad durante la carrera. Sin necesidad de regeneración, los conductores fueron llevados al límite casi todo el tiempo, reduciendo las distancias de frenado y prohibiendo adelantamientos en ausencia de otras variables. Wehrlein explica: “Cuando empezamos, la carrera ya estaba tan reñida que no había salvador. A diferencia de otras categorías, No tenemos ayuda para salir adelante., como TRS o algo más. El potencial de adelantamiento para nosotros proviene del ahorro de energía, pero no es suficiente”.

La falta de adelantamientos, no es un problema.

La falta de batallas en la pista hizo que la carrera fuera aburrida para el público, pero como resultado aumentó la importancia de la clasificación. Por este motivo, Wehrlein no cree que no adelantar una carrera o dos sea un problema para la categoría: “Creo que la variedad del campeonato es positiva. Hay carreras en las que hay muchos adelantamientos y la clasificación no cuenta, hay otras, hay otras en las que tienes que ser rápido en las vueltas rápidas y empezar desde delante para tener una oportunidad de ganar. La composición es muy buena. No me importó que fuera difícil adelantar en México, de hecho fue positivo porque la mayoría de las veces la clasificación no es la sesión más importante”.

Pascal Wehrlin, ganador del E-Prix de México con Porsche

Sin embargo, cabe señalar que el E-Prix de la Ciudad de México fue el evento inicial en el que la Fórmula E disfrutó de la máxima visibilidad, sin el obstáculo de otros campeonatos. En un período en el que la Fórmula E pretende expandirse aún más, optar por correr sin gestión y con pocos adelantamientos en el primer E-Prix no ayudará a mantener el interés.