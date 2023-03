Silicon Valley Bank, venta de acciones de gerentes y riesgos de depósito para principiantes – Corriere.it

riesgo de infección?

Esas dudas hicieron que los inversores entraran en pánico el viernes, y los bancos se apresuraron a buscar bancos que no se limitaban a SVB, sino que también se extendían a otros prestamistas, principalmente en California, como si eso fuera una indicación suficiente de debilidad. Entonces, después de un aumento de capital fallido de $ 2.25 mil millones, mientras que las autoridades cerraron Svb y lo pusieron bajo el control de Fdic, la agencia federal que asegura los depósitos, PacWest Bancorp, First Republic, Western Alliance también terminaron en el ojo de la tormenta. No solo con la caída de las acciones en Bolsa, pues Bacquet perdió 49% en los últimos dos días, Western Alliance 31% y First Republic 24%, sino también con la avalancha de ahorristas que pedían transferir su dinero a instituciones más seguras. Tanto es así que tanto First Republic como Western Alliance han tratado de calmar a los inversores anunciando que su efectivo y depósitos se mantendrán fuertes. Cuando los mercados reabran el lunes, se comenzará a ver si la rápida intervención de las autoridades ayudó a tranquilizar a los inversores.