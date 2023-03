Las facturas de luz y gas y los precios de la energía se están desplomando, pero los usuarios pagarán el doble que hace dos años. ¿Por qué?

Arrera: Factura de luz ya al 20%

Las facturas de luz y gas siguen bajando. para electricidad, Arera prevé un recorte que podría ser superior al 20% entre abril y junio (después de una decisión de -19,5% a fines de 2022 para los primeros tres meses de este año) y El gas también bajará en marzo. Para que los italianos vuelvan a respirar aliviados, ante la próxima actualización tarifaria, el titular de la Autoridad Reguladora de Energía, Redes y Medio Ambiente, Stefano Pesegini, quien confirma la tendencia a la baja de las tarifas – que comenzó en la última década de diciembre – para los clientes del mercado protegido. Pero ojo: no veremos un descenso significativo, como ocurrió con el gas en enero, con títulos que bajaron un 34,5 % y luego continuaron en febrero con un -13 %. Lo mismo ocurre con la electricidad, que se fija para actualizarse trimestralmente: frente a una caída del 19,5% entre enero y marzo, la caída sería significativa en el segundo trimestre, al menos, si no es superior a la fijada en diciembre. ¿Significa esto que las facturas elevadas son cosa del pasado y que volvemos a los niveles anteriores a la crisis? Le pedimos a la Unión Nacional de Consumidores que hiciera los cálculos y, como se puede ver en los siguientes documentos, ese no fue el caso en absoluto. De hecho, según estimaciones de la UNC, las facturas de luz y gas se mantienen muy por encima de los niveles anteriores a la crisis (Y esto es independientemente de si el gobierno confirma o no los recortes de Draghi). Al final, lamenta Unc, entre luz y gas la picadura anual será de casi 4.000 euros (3.199 para ser exactos).

