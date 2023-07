Sevilla, presidente: “¿Pelea Isco-Monchi? Sólo pensamos en el derbi con el Betis en México”

En declaraciones a Castro, el presidente sevillista reiteró su intención de no comentar las palabras de Isco y dejó claro que no habrá traspasos si las ofertas no satisfacen las necesidades del club.

El panorama del fútbol español ha estado inundado esta semana con algunas fuertes declaraciones de la ex estrella del Sevilla Isco Alarcón, quien aún no ha encontrado un equipo para jugar desde que dejó el club en diciembre de 2022. La que iba a ser una etapa ilusionante en el Sevilla se convirtió en una pesadilla para Isco Alarcón que acabó con su precipitada salida del club. Isco contó a Marca que la entrevista con Monji acabó mal: “Le dije a Monji que yo era la persona más sutil que había conocido en el mundo del fútbol y me atacó. Vino hacia mí, me agarró del cuello, nos fuimos y nos tuvieron que separar por completo”, cuenta el exmadridista.

Tras estas informaciones, el Sevilla decidió no hacer declaraciones sobre este episodio, tal y como ha subrayado el presidente sevillista José Castro. “No voy a hablar de Isco, ya hemos decidido lo que es mejor para el club. Los dos protagonistas de la historia, Isco y Monchi, ya no están en el club. Ya ha pasado, así que no puedo decir nada al respecto. Quien haya hecho las declaraciones que todo el mundo dice que las comente”, dijo el conjunto rojiblanco.

Se habla de venta de Yassine Bono y Youssef En-Nesyri: “Si nos dan una oferta importante por un jugador, o si entendemos que es importante, se pueden ir, pero si no conseguimos esa cantidad, lógicamente se quedarán en el Sevilla”. El derbi se jugará próximamente en México el 2 de agosto, por lo que será el primer derbi que se juegue fuera del Sevilla. Castro explicó: “Esta es la primera vez que nos enfrentamos fuera del Sevilla y fuera de España. Aunque no haya puntos, este partido no es solo un partido, será un partido en el que los dos equipos intentarán ganar. Ya sabes cómo será el partido en Sevilla. La mejor manera es que empecemos contra el Valencia y tengamos otra gran final con la final de la Supercopa de Europa contra el Manchester City en Atenas el día 16”. READ Acuerdo entre las Asociaciones de Desarrollo del Fútbol de Italia y México

22 de julio de 2023 (modificado el 22 de julio de 2023 | 2:15 p. m.)

© Reproducción reservada

“Aficionado a la cultura pop amateur. Jugador apasionado. Fanático de la música. Amante malvado del alcohol. Experto en televisión. Orgulloso defensor de la web”.