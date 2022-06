Severodonetsk, una batalla urbana como en Mariupol: porque Kyiv puede indicar un callejón sin salida y para Moscú puede costar un baño de sangre

a mi Severodonetsk El llamado “Segundo Ejército del Mundo” ha chocado con otro ejército mortífero, que una vez más chocará con una zona industrial como Mariúpol, luchando por cruzar un pequeño río. La hipótesis de entender lo que sucede alrededor de la ciudad principal se ha planteado en la tercera etapa de la guerra. Juan Spenceruno de los teóricos más conocidos de guerra urbana, es decir, combate urbano: “Las ciudades están llenas de estructuras ideales para fines de defensa militar. Los grandes edificios gubernamentales, los complejos administrativos o las plantas industriales están hechos de hormigón armado grueso y reforzado con acero, lo que los hace casi impermeables a muchas armas”. Entonces, quien ataca, en este caso los rusos, no tiene ninguna ventaja peleando en medio de edificios y, sobre todo, naves industriales, porque “cada edificio”, como dice siempre Spencer, “interrumpe el avance de la fuerza atacante”. .

En algunos casos históricos, solo había unos pocos luchadores en un edificio, como el de La casa de Pavlov en StalingradoLogré detener equipos enteros de infantería mecanizada. Los alemanes atacaron el edificio varias veces al día en el otoño de 1942. durante 58 días. Cada vez que los tanques o la infantería de Hitler intentaban cruzar el campo y acercarse a la casa, los sargentos Yakov Pavlov Comenzaron con un bombardeo demoledor gracias a las ametralladoras y cañones antitanque colocados en la planta baja, en las ventanas y en el techo, Ofensiva alemana cancelada obligándola a retroceder. Vasily ChéjovEl comandante en jefe de las fuerzas soviéticas en Stalingrado bromeó más tarde diciendo que los alemanes perdieron más hombres tratando de capturar la casa de Pavlov que en París. No es casualidad que la mitad generales y coronel Perdieron ante los rusos desde el 24 de febrero y fueron asesinados en Mariupol, en lo que se considera la batalla urbana más dura desde 1945.

“En cualquier otro entorno donde haya defensa, el ejército atacante trata de evitar las posiciones enemigas más fuertes y maniobra alrededor de ellas para desatar tiros sorpresa o amontonándose en una posición en la línea defensiva para sortear las principales fortificaciones. Pero en un ataque a gran escala en la ciudad, “así como en un área industrial”, los edificios no se pueden evitar. No se puede eludir. Esto dejaría un enemigo capaz de atacar los flancos y la retaguardia de la unidad que avanza.” Por lo tanto, cada defensor ucraniano, durante unos tres meses y con los rusos prefiriendo líneas de suministro de “kilómetro cero”, pudo hacer vida del infierno Hasta diez invasores rusos.

L ‘predicamento obvio Severodontesk, que no durará indefinidamente pero costará a los rusos más de lo que están dispuestos a invertir en términos de hombres y mediosEstá bien explicado que los defensores ucranianos pueden esconderse en cualquiera de los miles de lugares de la zona industrial. Como en Stalingrado y Mariupol, los defensores pueden Elige edificios Los mejores lugares para publicar y en todos los edificios, ventanas, callejones o aberturas de alcantarillado para publicar. En Severodonetsk también tienen una ventaja que no estaba presente en Mariupol calle Más o menos abierto a tratar de deshacer o Recepción de repostaje. Pueden, como explica Spencer habitualmente, “elegir el momento del contacto determinando cuándo atacar a la fuerza que se aproxima”. Pueden luchar como un ejército regular o usar Tácticas de guerrilla atacar y luego desaparecer. Pero sobre todo, “pueden dirigir a las fuerzas armadas atacantes”. Trampa O por caminos llenos de trampas explosivas.

Si el ejército quiere evitar la sangría de batallones enteros que intentan entrar en un área urbana o polígonos industriales mantenidos por los resistentes, la única solución para demoler la fortificación urbana sigue siendo destruyelo O debilítelo con munición explosiva y luego envíe infantería. Si bien es cierto que algunos edificios grandes pueden ser tan completamente destruido Con municiones masivas como bombas de varios quintales o más de una tonelada de explosivos, también es cierto que esto no es así para todos:Fábrica de acero Azovstal Mariupol soportó golpes devastadores durante meses y solo fue abandonado cuando se quedó sin forma función de drenaje de las fuerzas rusas. Por lo tanto, si el edificio no puede ser demolido o parcialmente destruido, como suele ser el caso de las fábricas que se construyen como fortalezas, corresponde a soldados de a pieRusos o mercenarios, hacen el trabajo duro y sucio. A pesar de todas las tecnologías disponibles para los ejércitos, la participación en una operación de este tipo podría ser uno de los mayores peligros para la vida de un soldado. O incluso determinar el final.

Sujeto a las necesidades de la situación, el mismo concepto se aplica acruza el río Que no es tan ancho como el Don y Dnipro ni en la crecida de la temporada de invierno, como era el caso de Seversky Donets, en las últimas semanas. Entre finales de abril y el fin de semana que acaba de terminar, Putin obligó repetidamente a sus generales a ir más allá de lo que, visto en el mapa de Moscú, parecía poco más que agua escasa. Desafortunadamente para él (y especialmente para sus tropas), cruzar este arroyo requirió una serie de operaciones que expusieron a los rusos a ataques rápidos, repentinos y devastadores de los ucranianos. En particular, deberían poner a los dioses balsas Para traer tropas y organizarlas para que pudieran cruzar las aguas con relativa seguridad. Es muy lamentable que por mala preparación y falta de disciplina, los hombres de Putin tengan que navegar siendo, como dice el comediante, “vecinos cercanos”, porque de esta manera pueden controlarse entre sí, los oficiales de menor rango pueden coordinarse entre sí. más eficazmente, y puede Para coroneles y generales con rangos más altos Cumplimiento de órdenes. El ejército ha sabido desde la época de Teutoburg que este ejército colocado en la columnaen filas apretadas para no derrumbarse, se convierte presa de cualquier ataque. En resumen, cruzar un pequeño río para el Kremlin puede costar todo un batallón. Al final, tomar Severodonetsk supondría una pérdida mayor para Moscú de lo que imaginaban para todo el conflicto del 24 de febrero. Y así baño de sangre Se hará más visible en los cementerios rusos.