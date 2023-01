Serie A – Sampdoria – Napoli 0-2 Boletas de calificaciones: Elmas y Osimhen lo están haciendo bien, Moro y Kfaratskhelia decepcionan

Sampdoria – Napoli, el partido es válido por la decimoséptima jornada de la Liga italiana, Terminó con marcador de 2-0 para los invitados , fruto de los goles de Osimhen en la primera parte y de Elmas en la segunda. El primer tiempo, Napoli lideró con un gol y un hombre, a los 45 minutos. Azzurri que tuvo la oportunidad de pasar a los pocos segundos, pero el penalti de Politano lo paró Odero. Los blucerchiati actuaron bien en los primeros minutos con varios Verre, Gabbiadini y Lammers, pero el gol no llegó. Napoli responde con Osimhen que encuentra la ventaja, bien preparada por Mario Rui. El gol corta un poco las piernas de los locales, que también se quedan en el 10 por la expulsión directa de Rincón que pegó en la banda a Osimhen. Pasa muy poco en la segunda mitad: los napolitanos se encargan de la gestión, ya que los anfitriones superados en número no pueden acercarse a las partes de Merritt. Al final llega el doblete de Elmas, que aprovecha una mano de Vieira en el área para el penalti que cierra el partido. El recuerdo de Vialli y Mihajlovic antes del partido en Marassi es hermoso. Aquí están los votos del consejo editorial de Eurosport.

Pancarta de los aficionados de la Sampdoria de Sinisa Mihajlovic, Samp-Napoli, Getty Images Crédito: Foto Getty Images

Boletas de calificaciones de la Sampdoria

Émile Audru 7 – sigue siendo crítico. Se confirmó como penalti fino y se denegó otro penalti. Desafortunadamente, su milagro finalmente resultó inútil. De lo contrario, es seguro y preciso.

Jasón Morello 5 – La primera parte es muy difícil. Está constantemente luchando contra Osimhen y sus compañeros de equipo que saltan sobre él desde todos los lados. (desde 46′ Alejandro Zanoli 6 – Una recuperación completamente tranquila, con el Napoli no atacando con la cabeza gacha y para él fue una tranquilidad maravillosa (minuto 45).

Bram Newtinc 6 – Los defensores titulares suficientes para la Sampdoria. Confirma su forma física y logra salvarse. También útil en la fase ofensiva.

Nicolás Moreau 4.5 – juego de pesadilla Empieza provocando un penalti para el Napoli, aunque su entrada parece completamente natural e incluso accidental. Pero un voto negativo no es por castigo, sino por una desafortunada actuación llena de errores. Póngalo como central, simplemente está fuera de lugar y algo no sale bien.

Mahdi Laris 6 – suficiente juego También suerte porque el Kvara no pica, o en todo caso deja de ser un cortador.

Ronaldo Vieira 5.5 – No hace mal partido, pero se las arregla para salirse con la suya en el medio. Lamentablemente, él fue el culpable del gol que puso fin al encuentro. (desde el 83′ Flavio PAOLETTI SV).

Tomás Rincón 5 – Mientras permanece adentro, hace su trabajo, con pocos adornos y mucha sustancia. Pero la entrada a Osimhen fue decisiva en la segunda parte. Quizá una roja directa es demasiado dura, pero el jugador interviene con demasiada dureza y el árbitro lo expulsa, dejando a su equipo en diez.

Árbitro Rosario Abiso muestra tarjeta roja contra Rincón, Sampdoria-Napoli, Getty Images Crédito: Foto Getty Images

Tomás Augello 5.5 – Se retiró del buen juego durante la semana, ya que era clave. Sobre todo porque Di Lorenzo le salta varias veces en la segunda mitad.

Valerio Feria 6.5 – Jugué casi una hora de juego a un buen nivel. Con sus jugadas y remates ha conseguido hacerse peligroso en varias ocasiones. (desde 55′ Gonzalo Villar 5.5.0 Actualizar Entra, pero no es duro e influye a su antojo.

Manolo Gabbiadini 6 – Una primera parte con muchos balones recuperados en tres cuartos y cierta ilusión creada para Merritt y sus compañeros. Con los Rojos en Rincón está el sacrificio para restablecer el orden en la formación blucerchiata. (desde 46′ Felipe Djuric 5 – nunca ves completamente fuera del juego).

Sam Lammers 5.5 – Lucha con uñas y dientes durante todo el juego, pero especialmente en la segunda mitad parece un perdedor y no puede ser útil para la causa. . (desde el 83′ Daniel Montefago SV).

Manada Dejan STANKOVIC 5.5.0 Actualizar – Retirada a la Sampdoria tras una buena victoria sobre el Sassuolo. De hecho, el equipo de Stankovic juega bien durante todo el partido, incluso si son superados en número en la segunda mitad, no pueden ser realmente peligrosos. Desafortunadamente, el arreglo está llorando y la zona de redención siempre está lejos.

Animando a Osinhem, Di Lorenzo y Elmas, Sampdoria-Nápoles, Getty Images Crédito: Foto Getty Images

Informe de tarjetas de Nápoles

Alex Merritt 6 – desempleados. Después de todo, la Sampdoria necesita poco.

Juan de Lorenzo 6.5 – Juego de dos caras. Insípido e inútil en la primera fracción, lo mejor en la segunda. Al final vale seis y medio.

Juan Jesús 5,5 – Un poco impreciso, es el que más sufre Ferri y Gabbiadini en el inicio de la segunda parte.

Kim Min Jae 5.5 – No está en su mejor momento físico y se nota. Se siente más inseguro que en viajes anteriores y su rendimiento se resiente. Izquierda en el vestuario después de la primera mitad. (desde 46′ Amir Rahman 6- Segunda parte donde la Sampdoria lucha por remontar su mitad y es un partido tranquilo para él.

mario roy 6 – No es un gran partido, tiene la ventaja que asiste en la salida de gol de Osimhen a sus pies, lo que abre el juego y lo pone a cuestas para su equipo.

Franck André Zambo Anguissa 6,5 ​​​​- Le falta mucho apoyo, pero en el medio deja ver una presencia totalmente esencial. Muerde los tobillos de todos, y también lo intenta en el área de portería. (desde 65′ Tanguy NDOMBÉLE 6 – Buena entrada del centrocampista, que sirve para algunos robos y algunos bolsillos para sus compañeros).

Stanislav Lobotka 6,5 ​​​​- Otro juego sólido. Buenos balones sortearon a sus compañeros en el primer descanso, incluso en el área de portería en la segunda mitad con algunas conclusiones serias.

Jeff Elmas 7 – Junto a Osimhen lo mejor del partido. Siempre perfecto en los tres cuartos, marca quirúrgicamente el penalti que cierra el partido. (del ’87’ Giacomo Raspadori SV).

Mateo Politano 5.5 – Inmediatamente tuvo una gran oportunidad para continuar con su equipo, pero la desaprovechó desde el punto de penalti. Unos buenos balones pasando por sus pies, pero muy pocos para sacar suficiente. (a partir del 61′ Piotr Zelenski 5.5 – No es una gran entrada en este campo. difícil de ver en el medio).

Victor Osimhen sonríe con Elmas, Sampdoria Napoli, Getty Images Crédito: Foto Getty Images

Víctor Osimhen 7 – Marca la garra habitual, decisiva para la puntuación final. También provoca que Rincón, quien le da a su equipo una segunda oportunidad de paz, sea despedido. Básico en todo.

Khvisha Kvaratskhelia 5 – Todavía no es una crisis, sino una llamada de atención. Tras el pésimo partido ante el Inter, el georgiano tristemente repite en esos niveles. Apático, demasiado pensativo, no muy concentrado. No está claro cuál podría ser el problema, ciertamente parece ser el gemelo malvado del fenómeno que se estimó antes de los campeonatos mundiales. (a partir del 61′ Hirving Lozano 6 – Unos buenos destellos en su entrada le ganan bastante).

Entrenador Luciano Spalletti 6.5 – Lejos de ser una victoria irresistible para Napoli: los Azzurri hicieron lo mínimo, pero aún así fue suficiente para vencer al ejército de Sampdoria. El partido contra el Inter quedó en el olvido. O mejor dicho: este Napoli no ha estado en su mejor momento en 2023, dado que peces gordos como Caffarra y Min Gay parecen malas versiones de los que admiraban antes del Mundial. Incluso Politano no es categórico, al menos Osimhen siempre maneja su situación. Pero contra la Juventus todo el mundo necesita el máximo, es un partido que puede valer buena parte del scudetto.

