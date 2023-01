Sería imposible obtener Platinum en un solo juego – Multiplayer.it

la nueva versión del espacio muerto Propondrá diferentes innovaciones con respecto al juego base, tanto en términos de contenido como de tecnologías. La lista de trofeos/logros también incluirá nuevos trofeos y principalmente recompensas. Es imposible obtener todos los trofeos/logros en un juego.

En esta noticia especificamos, No hay spoiler de la trama., Consideraciones generales solo en la lista de trofeos de Dead Space. La nueva versión incluirá trofeos muy conocidos, como los relacionados con completar los diferentes capítulos del juego, y algunos desafíos como obtener todas las armas y eliminar a 30 enemigos con cada una de ellas.

Sin embargo, hay una novedad en el remake de Dead Space: la Nuevo juego + modo, que luego requerirá que completes la aventura por segunda vez. Además, siempre existe el desafío que te pide que completes el juego usando solo el cortador de plasma o el arma principal: para algunos jugadores esto puede ser todo un desafío. También recordamos que hay un trofeo que te pide terminar la aventura en la dificultad más alta.

nueva versión del espacio muerto Por lo tanto, no reduce el nivel de dificultad en Platinum/1000G y realmente amplía el desafío al tener que completar el juego por segunda vez. Sin embargo, teniendo en cuenta que la aventura no dura mucho (sobre todo si se compara con muchos juegos de estos años que apuntan a decenas y decenas de horas), abordar New Game+ no debería suponer un esfuerzo excesivo para aquellos que quieren estar al 100%.

Finalmente, señalamos que las precargas ya están disponibles en Xbox Series X | S.