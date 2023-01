Sergio Pérez es el niño de papá: “Será campeón del mundo” – Fórmula 1

¿Quién es Max Verstappen? Según Antonio Pérez, su hijo algún día se convertirá en campeón mundial. A pesar de ser un jugador de equipo dos veces campeón mundial Verificar, y aparentemente muy seguro de sus cualidades, Pérez sr. Entró en una situación peligrosa.

“Los últimos dos años han sido cruciales para él. Lo mejor es su relación con Red Bull. Esta es una experiencia muy difícil para México, y debemos disfrutarla. No creo que hayamos visto lo mejor de Cheko todavía. Tiene mucho más para dar y con el paso del tiempo México tendrá un campeón de F1“, estas son las palabras del padre Pérez”.En México todos nos vemos como familia y estamos unidos en la tristeza. La afición mexicana es la mejor del mundo, pero es importante que Checo no pierda la humildad: con el apoyo de la gente somos todo, pero sin ellos no somos nada.“.

Palabras para encender a la audiencia, en fin, desde este punto de vista no sorprende que Antonio Pérez sea vicepresidente del estado federal. El hombre de 63 años, que vio por última vez los Grandes Premios de México, sabe que tiene cierto sentimiento con la cámara y nunca se le pasa por alto en el paddock. Es lógico que esté protegiendo a su hijo, cínicamente por orgullo de México y por ende ganancia política. Por supuesto, se necesita acción en todos: más allá de las batallas internas con el campeón mundial, Pérez ha demostrado ser una segunda guía confiable en un gran equipo en términos de resultados, ciertamente no material de título, especialmente si Verstappen está en la cima de la lista. equipo. El mexicano tiene contrato con Red Bull hasta finales de 2024 y este año también estará presionado por el tercer mentor de lujo Daniel Ricciardo. Verificar Y Super Max solo debería empeorar.