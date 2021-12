Sergio Marchionne, revolucionario de Fiat

Por primera vez en un documental, la vida del hombre que revolucionó la empresa más importante de Italia. Primetime Signed by Rai Documentari, que se emitió el 17 de diciembre en Rai3, cuenta la historia de Sergio Marchionne, presidente de una empresa de amplia visión, que ha alcanzado la cima de la mayor empresa automovilística de Italia al borde de la quiebra en tres años. Los cálculos y ante la gran recesión mundial adoptan una impredecible estrategia de ataque que desafía lo imposible. Sus empresas comerciales y su estilo de trabajo despertaron emociones, dividieron a los medios, predijeron la política e indignaron a muchos observadores. Pero, ¿quién era Marchionne en realidad? El documental recorre las principales etapas de la vida del director: la infancia en Abruzzo y la inmigración a Canadá; Rebelión joven y comienzos como líder. periodo desde desvalido, dedicación, sus principales partidos, jugados a la par con los mejores entrenadores del mundo; La veneración que recibió en Estados Unidos y la desconfianza de su país de origen. Finalmente, el triste final de la repentina desaparición. Pero, sobre todo, cuenta las creencias, intereses y sentimientos privados de un hombre que hizo de la privacidad un caballo de batalla. Gafas y una chaqueta oscura, Marchionne optó por renunciar al look de alta gerencia con traje y corbata en favor de un look casual y sencillo. Y en esa chaqueta que siempre se mantuvo igual, participó en todos los encuentros que marcaron su carrera, incluso en las negociaciones más delicadas. Trabajador incansable, para él no había sábados ni domingos y exigía lo mejor a todo aquel que tuviera algo que ver con él. Fue un líder y un impulsor, incluso para las nuevas generaciones, a las que dedicó mucho tiempo yendo a dar conferencias en las universidades. Tímido de los periodistas, franco con los sindicatos, insolente en todas las mesas se sentaron a entablar negociaciones. Sergio Marchionne es un documental con un toque internacional, capítulo a capítulo, que vuelve a complicar el carácter del director … a menudo elogiado por su intuición, pero también muy criticado por los estilos y, a veces, el impacto dramático de sus elecciones. Un enfoque diverso basado en un extenso repertorio que incluye Rai Teche, Istituto Luce-Cinecittà, CSC – National Cinema Impresa Archive (Ivrea), Rimini Meeting, las universidades italianas más prestigiosas, Ferrari, La7, RSI y sobre todo los archivos privados de Stylantis. han sido premiados en exclusiva. Luego están las entrevistas con sus colaboradores más cercanos, como Maria Cristina Zilocchi, su asistente personal en la FCA, y con los principales defensores de las políticas, Matteo Renzi, de los sindicatos, Maurizio Landini y Marco Bentivogli, de la prensa, Mario Calabresi, Massimo Gramellini y Gianni Riotta, y empresarios italianos y no italianos, como John Elkann, Oscar Farinetti, Luigi Gubitosi y Steven Rattner, jefe del grupo de trabajo de la industria automotriz de la administración Obama.

Escrita por Giovanni Filipetto, dirigida por Francesco Mecci y coproducida por Mario Rossini para RED Film con Rai Documentari y Los Cinecita con el apoyo de la Turin Piemonte Film Commission – Piemonte Doc Film Fund, Sergio Marchionne se emitirá a las 21:25 en Rai3 y también estará disponible en Rai Play.