“Sentarse en el asiento equivocado” – Il Tempo

Jade Orcio 18 de mayo de 2023

Vía Lilli Gruber, Inside Giovanni Floris: Sorpresa en “OttoeMezzo”, charla vespertina en La7. El propietario del canal “diMartedì” realizó el jueves 18 de mayo sin previo aviso. Hay, sin embargo, un giro que Flores ha tratado de normalizar: “Buenas noches y hola, una vez más estoy sentado en el lugar equivocado, pero solo por un par de noches. Los invitados, en cambio, están en el lugar correcto”. lugar.”

Una breve introducción y mis felicitaciones a Gruber. La ausencia de la presentadora es una incógnita: quizás por motivos de salud, o quizás algo relacionado con la polémica que se ha apoderado de ella en los últimos días. De hecho, el programa de noticias satíricas “Striscia la Notizia” notó que la periodista usaba aretes de una famosa marca de joyería todas las noches y la acusó de hacer publicidad, lo cual está estrictamente prohibido por el código de ética de los periodistas profesionales.

Carlo Bartoli, presidente de la organización, calificó el episodio en los micrófonos de “Striscia la Notizia”: “Yo no lo hubiera hecho. Yendo al video, no mostraría ningún logo de marca. Nuestro trabajo necesita la confianza de ciudadanos, y para conseguirlo no puedes estar en nómina.” empresas.” Pero Radio Urbano Cairo, en una nota, precisó que ni la presentadora ni LA7 tienen contrato de publicidad o patrocinio con la marca, sino que se trata de joyas personales que se ha comprado la propia Gruber.