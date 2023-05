“Dos obsesiones legendarias”. Antonio Caparica analiza el incidente de Harry y Meghan

Los medios enloquecieron tras la noticia del supuesto acecho de los paparazzi Harry Y megan. Un atrevido espectáculo que podría haber durado hasta dos horas y media fue descrito como un “desastre fallido” por un portavoz de Sussex. El Palacio de Buckingham no quiso hacer declaraciones al respecto, y optó por la línea habitual del silencio. El periodista y experto en los asuntos de la familia real, Antonio Caparica, tiene una opinión clara sobre lo sucedido, la cual reveló a Fanpage.it.

Reconstrucción por verificar

Hay muchos puntos oscuros en la historia del presunto acoso de Harry, Meghan y Doria Ragland en Nueva York la noche del 16 de mayo, luego de que la duquesa recibiera el premio “Mujeres de visión”. Los periódicos compararon el incidente con el trágico accidente. Sra. Diana Bajo el Túnel de Alma, ocurrido el 31 de agosto de 1997. Sin embargo, la realidad podría ser completamente diferente. Un detalle sobre todo: Sukcharn Singh, el taxista en el que viajaban los duques, dio una versión de los hechos que no concordaba del todo con las palabras del locutor.

El hombre dijo: “Yo no lo llamaría una persecución, nunca me sentí en peligro”. Una revelación importante, ya que cambia por completo la narrativa que ha tenido lugar en las últimas horas. Las autoridades estadounidenses también restaron importancia al asunto. Para saber la verdad, será necesario reconstruir la dinámica de esta supuesta cacería, para comprender si Harry y Meghan corrían un peligro real para sus vidas, o si sobreestimaron los riesgos, más o menos conscientemente. periodista antonio caprica No se dejó abrumar por los acontecimientos, creyendo que los Sussex, una vez más, querían jugar un papel “víctimas”.

“Diana Fantasma”

Caprarica no tiene dudas. el la víctima La marca Sussex se convertirá en: “Es un papel que eligieron con cierto entusiasmo, y lo explotaron comercialmente sin mayores inconvenientes”. Dinero y visibilidad serán los objetivos de Harry y Meghan. Sobre las contradicciones en la reconstrucción, el periodista explicó: “…Harry y Meghan viven en un mundo de fantasía propio, animado por el fantasma de Diana, en el que parecen querer vivir y al que ahora están acostumbrados y decididos a explotar… Si de alguna manera los periódicos no hubieran hablado sobre ellos, Harry y Meghan habrían caído en el olvido total.”, y creo que dispararon todos los cartuchos ahí para ser disparados…”.

el sussex Hubieran encontrado otra manera de escribir su nombre en los papeles también porque, como dijo Caprica, no “No hay otra ventaja obvia en la vida”. Se puede destacar: “… repararon un accidente menor y lo convirtieron en una persecución de dos horas, con muchas colisiones y heridos, pero no hay rastro de todo esto en los informes de la policía de Nueva York”. Caprarica está segura de que el accidente de Harry y Meghan es uno “El cartel del accidente de Diana para confirmar… que él y su mujer se arriesgan al trágico final de su madre”, pero “Por el bien de su salud mental y la de sus hijos, sería muy bueno que finalmente la dejen descansar en paz”.

¿Dos “obsesiones legendarias”?

Según Antonio Caprica Principe Harry Es posible que haya utilizado este presunto acoso para enfatizar la necesidad de protección y, por lo tanto, resaltar el mal que el gobierno británico le habría hecho al despojarlo de su seguridad: “… También anuncia su voluntad de pagar, como si la policía pudiera ser vista como una especie de agencia privada… Harry claramente está viviendo en una realidad paralela, lo que nos deja temerosos por su equilibrio y cordura. El incidente se usó para continuar la narrativa que había construido, que es que es víctima de una especie de conspiración mundial, contra la que se alinea toda la prensa y los periodistas, salvo los que utiliza para difundir los mensajes de la víctima… Con solo ella la sombra de Meghan y Diana. Tal es el mundo imaginario de Harry y Meghan”.