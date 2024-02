Sensi extrañaba al Leicester, Stefano está decepcionado: “Y el Inter está enojado porque…”

El acuerdo fracasó porque el Leicester, quizás no del todo convencido de los costes de la operación, cambiaba a menudo las cartas sobre la mesa.

Stefano Sensi En Leicester el asunto no quedó cerrado en los últimos momentos del mercado de fichajes, ya que Inter y Leicester no lograron encontrar la solución definitiva para completar el proceso. Tuttosport escribió al respecto: “El acuerdo fracasó porque el Leicester, quizás no del todo convencido de los costes de la operación, cambiaba a menudo las cartas sobre la mesa, buscando un descuento sobre los 2,5 millones acordados con el Inter (0,5 cedidos y 2 millones libras). ). En caso de ascenso a la Premier League, casi seguro).