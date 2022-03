¿Seguirá estando disponible la suite PS Plus con la nueva suscripción? La respuesta de Sony – Nerd4.life

Ayer, Sony anunció oficialmente Nueva versión de PlayStation Plus, que estará disponible a partir de este verano en tres niveles de suscripción diferentes, Essential, Extra y Premium. Todavía quedan muchos puntos por aclarar con respecto a la versión 2.0 del servicio, por ejemplo, qué pasará con Colección PS Plus para PS5? Según la respuesta de Sony, el grupo todavía estará disponible Para todos los suscriptores del servicio.

Sony confirmó la información a IGN, como informó el reportero Jonathan Dornbusch en Twitter: “Para aquellos que se preguntan, PlayStation ha confirmado a IGN que la colección PlayStation Plus no se eliminará. Continuará siendo una bendición para todos los jugadores de PS5 con PS. Plus .”

En definitiva, todos los usuarios de PS5 podrán seguir accediendo a PlayStation Plus Collection sin problemas, y esto también aplica para aquellos que aún no hayan comprado la consola principal de Sony. Sin embargo, actualmente no está claro si la colección se expandirá con la adición de más juegos en el futuro.

Para empezar, PlayStation Plus Collection es un paquete para suscriptores del servicio y tiene la PS5 Incluye veinte juegos.incluidos God of War, Persona 5, Fallout 4, The Last of Us Remastered y Uncharted 4, por nombrar algunos. Se lanzó en noviembre de 2020, coincidiendo con el debut de la nueva consola insignia de Sony, y prácticamente no ha cambiado desde entonces.

Os recordamos en cambio que PlayStation Plus Essential, Extra y Premium estarán disponibles a partir de junio 2022 en Asia y luego en América del Norte y Europa. Aquí está todo lo que necesita saber sobre el servicio de suscripción renovado de PS5 y PS4.