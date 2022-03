Se viene un nuevo reabastecimiento de GameStop. ¡Aquí están todos los detalles!

PlayStation 5 Una vez más disponible en GameStop con una nueva consola reabastecida. Para anunciar que era la misma serie con una publicación en Instagram A lo que se agregarán más detalles más tarde hoy.

para ser preciso Nueva reposición de PlayStation 5 Será mañana 29 de marzo de 2022 por la tarde entre las 16:00 y las 18:00. Al igual que la semana pasada. La entrega será en esta dirección. Durante el episodio de GameStop TV de mañana. Como siempre Te mantendremos informado en tiempo real en nuestro canal de Telegram.

La retransmisión en directo de mañana estará dedicada al lanzamiento de Kirby and The Lost Land¡Nuevo, exclusivo para Nintendo Switch protagonizado por el icónico icono rosa! Como es habitual, Lorenzo liderará el cuadrilátero.cubanofazio y virginiaKafkaniaGambatiza. durante el episodio Habrá una gota de PlayStation 5 ensamblado estándarSu contenido aún no se ha revelado, pero debería revelarse durante la noche. Así que manténgase en contacto con nosotros para las próximas actualizaciones.

fuente: parada de jim