Se revela la edición Gold de Dead by Daylight: el DLC se reorganizará, aquí se explica cómo y sus precios

Behaviour Interactive ha anunciado el lanzamiento de la “Gold Edition” de su juego Murió a plena luz del día. También se reveló que A Una nueva forma de comprar contenido adicionalO mediante paquetes DLC con descuento.

allá Muerto a la luz del día Edición Dorada Incluirá los tres nuevos paquetes DLC, para que puedas obtener todo el contenido sin licencia de una sola vez. Si se compran por separado, los paquetes individuales cuestan sólo 20 € e incluyen 4 DLC. Los paquetes se dividen de la siguiente manera:

Paquete Crazy Darkness (Cortina, De carne y barro, Raza destrozada y Chispa de locura)

Viejas heridas (cadenas de odio, legados malditos, oscuridad entre nosotros y desaparición de los fieles)

Cuentos horribles (Binding of Kin, All the Murder, Descent Beyond y The Witching Hour)

el lado negativo es que ya no será posible comprar DLC individualmente sino solo en juegos de 4 piezas en cada paquete, por lo que es una ventaja para aquellos que quieran comprarlo completo pero menos para aquellos que estaban interesados ​​en una parte del Contenido. . Tienes hasta el 8 de enero de 2023 para realizar compras, antes de pasar al nuevo sistema de indexación de contenidos.

Esto también debe tenerse en cuenta El paquete Maddening Darkness solo estará disponible para PCya que las versiones de PlayStation y Xbox ya tienen Of Flesh and Mud y Spark of Maddess en su interior, mientras que la versión Switch incluye los cuatro DLC.

En cualquier caso, los personajes y vestuario serán individuales. Se puede comprar a través de la tienda del juego. Por muerto a plena luz del día. En cuanto al contenido de Curtain Call y Shattered Bloodline para PlayStation y Xbox, solo será posible comprarlo como contenido individual en la tienda del juego. Dado que el precio final es más alto de esta manera, si estás interesado en él, te sugerimos que lo compres de inmediato siempre que esté disponible como DLC individual.

Actualmente hay descuentos continuos en el contenido de Dead by Daylight en múltiples plataformas.