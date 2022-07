Se otorgaron becas para un año en el extranjero a 2 estudiantes de Belluno

El jueves 30 de junio, en la sede de la Fundación Carverona, en Verona, se entregaron 11 pergaminos que certifican haber ganado una beca para pasar un año escolar en el extranjero. Ganaron estudiantes de secundaria de las provincias de Angona, Belluno, Mantua, Verona y Vicenza. A partir de este verano, gracias a la alianza entre la Fundación Carverona y la Fundación Intercultural, tendrán la oportunidad de vivir su año escolar completo en el extranjero.

Dos estudiantes de la provincia de Belluno ganaron la beca. Irán Giulia Moro y México de Belluno, que estudia en el Liceo “Rainier” de Belluno, y Martina Salvador, que se incorporará a la empresa “Calvi” de Belluno, irá a Costa Rica.

Julia Morrow.

Giulia Morrow, quien fue entrevistada durante la ceremonia, resumió sus expectativas: “Decidí sacar un año de mi experiencia en México porque siempre me impresionó mucho el idioma español, el clima cálido, la comida, las tradiciones, la cultura. y la gente extrovertida y sociable. Acepté el reto de irme porque me encontré a mí mismo. Quería experimentar, ser libre para enfrentar el mundo y las aventuras solo. Creo que es una forma de ver el panorama general, de aprender educación, de hacer amigos, para aprender un idioma extra.

Martín Salvador.

Estos son los comentarios de Martina Salvador: “El anuncio de un proyecto exitoso fue muy inesperado. Al principio no lo podía creer, pero con el pasar de los días me di cuenta que era posible que me fuera a hacer realidad mi sueño. Espero ampliar mis horizontes aprendiendo a vivir con realidades diferentes a mí mismo, conocerme mejor y madurar a nivel personal. Involucró a mi familia en la preparación y dispuso un buen entrenamiento con disposición. Acciones para enfrentar cualquier dificultad. .

Las salidas están previstas para este verano. A la experiencia en el exterior le sigue gradualmente la presencia de familias seleccionadas, la asistencia a la escuela local y la presencia de un grupo de voluntarios. Los estudiantes participantes recibirán un certificado de competencia adquirido por Interculture en cada etapa del programa.