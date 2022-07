Cómo planear tu carrera estudiantil en 2022

Introducción

Desde que somos pequeños los profesores nos empiezan a bombardear con charlas sobre nuestro futuro, sobre lo importante que es decidir lo que se quiere hacer cuando se sea mayor, la carrera que vas a cursar y cosas de ese estilo. Obviamente es importante y si lo tienes claro desde pequeño pues mejor para ti, pero no todo el mundo tiene porque tener las cosas claras desde pequeño y es que planear la carrera estudiantil no es sencillo en muchos casos y en este artículo trataremos de darte algunos consejos para que te resulte lo más sencillo posible.

Consejos para planificar tu vida académica

Hay que dejar muy claro desde el principio que esto no es fácil, sobre todo si no tienes las cosas claras. Cuando somos pequeños estudiamos de todo un poco: literatura, biología, química, inglés…pero a medida que vamos avanzando en nuestra carrera estudiantil tenemos que ir tomando decisiones y muchas veces puede ser complicado. Puedes descargar ejemplos de ensayos educativos con información sobre esto pero, a fin de cuentas, tendrás que ser tú el que tome este tipo de decisiones. Puede que no tengas claro lo que quieres ser de mayor y si esto es así, guíate por tus gustos, no te compliques y es que lo más importante para poder disfrutar de un buen puesto de trabajo en el futuro es que disfrutes de lo que haces.

Es evidente que cuando se es muy jóven este tipo de decisiones te generan estrés e incluso pueden sobrepasarte. Debido a esto, a continuación se muestra una lista con unos cuantos consejos que puedes poner en práctica para organizar tu vida académica de la manera más sencilla posible:

Ten claros tus gustos: si no sientes especial pasión por algo, déjate guiar por tu instinto, por lo que te gusta, por lo que crees que pueda divertirte más. No pienses en salarios, estilos de vida, competitividad del mercado laboral. Esto es un error y es que cualquier persona, si es muy buena en lo suyo va a poder ganar mucho dinero. La clave del éxito es disfrutar de lo que se hace y para ello es necesario que lo que hagas te guste.

Prueba cosas nuevas: en caso de que sientas que nada te gusta, puede que sea momento de probar cosas nuevas. Es imposible que no haya nada en el mundo con lo que disfrutes, simplemente es que no lo has encontrado aún. Puede que tu pasión esté fuera de lo que se enseña en clase: practicar un deporte, tocar un instrumento, ser desarrollador de videojuegos, director de cine…sea lo que sea, trata de buscarlo y cuando lo encuentres, dedícale tiempo.

Estudia, saca buenas notas: independientemente de que no tengas claro lo que quieres hacer de mayor, no te cierres puertas. Es importante que saques siempre las mejores notas posible, ya que nunca sabes cómo de competitivo va a ser el mercado laboral en el futuro y la importancia que van a tener las calificaciones. Cuanto más altas sean tus notas, mejor.

Ponerse metas alcanzables: algo que hay que tener en cuenta a la hora de planear nuestro futuro es que no debemos de engañarnos. No hay que cerrarse puertas, pero nunca hay que organizar una vida en torno a algo que es muy improbable que suceda. Ponte metas pequeñas alcanzables que, de una manera u otra, te lleven a tu objetivo final.

Lucha por tus sueños: si eres de esas personas que desde pequeño tienen claro lo que quieren hacer en el futuro, adelante, lucha por ello, por muy difícil que te parezca, ya que nada es imposible. Prepararse adecuadamente desde pequeño para desempeñar una labor concreta, te ayudará a ser más competitivo a la hora de dar el salto al mercado laboral.

Conclusión

El futuro es incierto para cualquier persona y, sobre todo, para los estudiantes. Hay que prepararse lo mejor posible durante la etapa estudiantil para poder dar el salto al mercado laboral de la mejor manera posible, pero nadie te asegura que vayas a triunfar. Es por esto que disfrutar de lo que haces te ayudará a no agobiarte y a seguir luchando por lo que te gusta. No tengas prisa si aún no has encontrado eso que te apasiona, tarde o temprano llegará y tienes que estar lo mejor preparado posible para cuando ese momento llegue.

Robert Griffith piensa que hay que tratar de encontrar un camino lo antes posible, porque eso te llevará a tomar decisiones en torno a este, sin embargo, no hay que agobiarse si no se encuentra y obligarse a estudiar algo que no te gusta. Todo llega y la inspiración por cómo enfocar tu vida también, solo debes de darte tiempo.

