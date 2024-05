Se ha encontrado un objeto misterioso en Carolina del Norte y los expertos dicen que podrían ser restos del Dragón SpaceX

No se reportaron heridos en relación con el presunto trozo de basura espacial.

Un hombre en Carolina del Norte se sorprendió después de encontrar un objeto enorme y misterioso en una ruta de senderismo remota. De acuerdo con la Correo de Nueva York, Justin Klontz, jardinero de un camping de lujo, dijo que quedó “sorprendido” al encontrar el enorme objeto cubierto de densas láminas de metal unidas por clavos de aspecto extraño.

Los restos, que parecen estar cubiertos de fibra de carbono quemada, tienen al menos 3 pies de ancho, aproximadamente una pulgada de espesor y aproximadamente 4 pies de alto, según el medio. Aunque el cuerpo estaba quemado, los alrededores no mostraban signos de daños.

“Esto sucede una vez en la vida, no sucede todos los días. No sabemos qué es. Lo único que sabemos es que no es de por aquí”, dijo Klontz a una estación de televisión local.

“Le até una cuerda y lo drogué con una cortadora de césped. Hay una posibilidad entre un millón de que aterrice, especialmente si aterrizó en algún lugar fuera de la pista en el bosque, nunca lo encontrarías, pero sucedió que aterrizó. en el camino”, explicó.

Los expertos especulan que el objeto cayó a la Tierra desde la nave espacial Crew Dragon de SpaceX, según el sitio web estadounidense “space”. Sitio web space.com. El astrónomo Jonathan McDowell Añadido en X Que los restos “ciertamente parecen consistentes con ser parte del baúl Crew-7 Dragon que regresó a rastrear este lugar el martes”.

Vale la pena señalar que la nave espacial Dragon consta de dos partes principales: la cápsula y el maletero. El maletero sostiene la nave espacial durante el ascenso y transporta carga sin presión. Normalmente, el tronco se quema en la atmósfera durante el reingreso, pero a veces, partes de él pueden sobrevivir y regresar a la Tierra.

El propietario del camping, Glamping Collective, dijo que planea comunicarse con expertos en aviación para descubrir exactamente qué es y de dónde viene.

“Los desechos espaciales no estaban en nuestra lista de cosas sobre las que esperábamos tener conversaciones. Lo único que se nos ocurrió fue que se trataba de algún tipo de desechos espaciales que cayeron. No se parece a nada fuera de un avión. ”, dijo Matt Barry, propietario de The Glamping Collective.

