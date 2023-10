¿Se ha cancelado el modo multijugador de The Last of Us? Jason Schreier de Bloomberg tiene su opinión sobre el asunto

De hecho, esta información no fue publicada en estas páginas, debido a la poca confiabilidad de la cuenta de Twitter en cuestión. Sin embargo, el proyecto multijugador de The Last of Us se ha enfrentado a un panteón problemas En cambio, ha sido confirmado por fuentes bastante fiables, incluido el propio Schreyer.

Hace varios meses, el periodista Schreier había informado que Sony había obligado a reducir el proyecto, debido a algún tipo de desaprobación interna por parte de Bungie, lo que se habría posicionado como una especie de control de calidad para los juegos de servicio en vivo en desarrollo en PlayStation Studios.

En los últimos días, un nuevo informe de Kotaku decía que Naughty Dog estaba despidiendo a varios desarrolladores contratados, esencialmente terminando la relación prematuramente, y que el modo multijugador de The Last of Us actualmente estaría “congelado” en espera de un mayor progreso en el desarrollo. Puede que eso siga siendo cierto, pero al menos parece que el juego no ha sido cancelado por completo.