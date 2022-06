Se filtran la fecha de lanzamiento y el tráiler oficial de PS5 y PC – Nerd4.life

los Anuncio de tráiler oficial Remake de la primera parte de The Last of Us Apareció entre los archivos del portal de PlayStation Direct y también reveló la fecha exacta de lanzamiento de 2 de septiembre de 2022 para PS5. Después de eso, el juego también aterrizará en la PC, con una ventana de lanzamiento aún por determinar.

Como podemos ver, el metraje muestra una mezcla de secuencias cinematográficas y de juego capturadas en PS5. El juego, como se lee en el video, fue reconstruido desde cero para PS5 (y PC).

Según los primeros detalles oficiales, el remake de The Last of Us Part 1 contará con “juego modernocontroles mejorados y opciones de acceso expandidas” e incluirá el DLC Left Behind.

Además de la versión estándar, con un precio de $ 69,99, también estará disponible una versión Firefly a $ 99,99 en el lanzamiento, pero los detalles no están disponibles en este momento.

“Experimente la narración emocionante y los personajes memorables de Joel y Ellie en The Last of Us, ganador de más de 200 premios al Juego del año y ahora reconstruido para PlayStation 5La descripción oficial dice.

“Disfruta de una revisión de la experiencia original, que se ha reproducido fielmente pero incluye una jugabilidad moderna, controles mejorados y opciones de acceso ampliadas. Además, siéntete inmerso en los efectos mejorados y la exploración y el combate mejorados.”

“The Last of Us Part 1 incluye la historia completa para un jugador de The Last of Us (PS5) y el popular capítulo de la precuela, Left Behind”.