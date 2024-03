Se demostró erróneamente que Giorgione estaba equivocado: “Fue explotado y torturado” | La terrible verdad se ha filtrado

Recientemente ha salido a la luz una triste verdad sobre Giorgione. Cuánta amargura hay en las palabras de esta persona.

giorgione Es una de las caras más consagradas en el mundo de la restauración y al mismo tiempo también una de las más queridas, dada la cantidad de gente que sigue con cariño todo lo que hace. estan en las redes sociales Alrededor de medio millón Supervisan con mucho cuidado cada contenido que Giorgione publica allí.

Principalmente Giorgione Publica las recetas que sugiere en su cocina, pero hay ocasiones en las que se encuentra compartiendo algunos momentos de su día. El cual es filmado por cámaras y transmitido por televisión.

En las últimas semanas Gambero Rosso ha estado transmitiendo”Querida Giorgione“, el programa cuyo protagonista es Giorgione que comparte y desentraña sus recuerdos culinarios Un diario que contiene recetas de la juventud del dueño del restaurante y recetas de sus viajes.. Es muy seguido y de hecho hay mucha gente que lo admira con mucho cariño, pero al mismo tiempo también hay mucha gente que lo admira con mucho cariño. Ellos comentan.

Entre las personas que disfrutan expresando sus opiniones sobre el programa, hay algunas que Compartieron algunas opiniones bastante amargas.Que pertenece a Giorgione y el trato que mantiene hacia ciertos animales, especialmente animales. patos.

Un buen tenedor para cualquier ocasión.

Ya sea en sus publicaciones en las redes sociales o en los programas de radio que ha presentado a lo largo de los años, Giorgione Siempre ha admitido ser un amante de la buena mesa y de comer lo que él mismo cultivaComo señaló en su publicación en Instagram. “Como todas las cosas, se crean con un propósito“.

“Crías un animal sano, bueno, tiene una buena vida, tendrá una buena muerte, pero al final me lo comeré.Dijo en un post en el que mostró cómo cuida los patos que cría. Pero esta publicación en particular fue La bombardearon con comentarios. Es uno en particular, que resultó muy amargo y que puso de relieve una triste realidad.

Un comentario amargo pero justo.

Pero esto es lo que dice el comentario en cuestión: “Para aquellos que no entienden: “Gracias a Dios, todo el mundo siempre ha comido carne”. Sí, el problema es que para todas las personas en el mundo que comen carne casi todos los días, los patos no son tan felices como los patos Giorgione. Son explotados, torturados y alimentados con alimentos que son perjudiciales para ellos y para nosotros. Esto se debe al simple hecho de que de otro modo no sería suficiente. Entonces, si quieres justificar tu filete diciendo “siempre ha estado cocido”, te digo que también debes criar al animal como si siempre haya estado cocido y verás cuánta carne comerás.Son palabras bastante fuertes, pero ponen de relieve un problema bastante grave.