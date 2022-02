Scatta l’allarme sulla benzina: quanto ci costa adesso

Continua ad incrementarsi il costo dei carburante, con la bencina oramai a cuota 1,80 euro al litro ed il gasolio verso la soglia di 1,70 euro. Una crescita costante che in soli 20 anni ha portato praticamente a raddoppiare il prezzo del gasolio alla pompa (+ 99,4%), ed a far schizzare verso l’alto quello della benzina dell’81,1%: ciò che per gli automobilisti significa, en concreto, un esfuerzo de alrededor de 45,5 millones de euros.

Questi i dati di uno studio condotto dall’associazione dei consumatori Consumerismo No Profit e dal Centro Ricerca e Studi di “Alma Laboris Business School”, che hanno confrontato, per l’appunto, i dati relativi all’attuale costo dei carburanti eati quelli nel 2002. Con un’analisi effettuata in modo deettagliato, è stato possibile ricostruire per filo e per segno le pesanti percusión economiche che tali rincari hanno avuto sulla popolazione. Pur con un minimo calo del peso fiscale, tra l’altro, lo Stato è riuscito a beneficiae di tali incrementi, mettendo in cassa 20 miliardi di euro in più.

La alarma