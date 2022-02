Bancomat, atención a todos los errores: scatta il blocco prelievo

Prelevare contanti al bancomat può nascondere il blocco della nostra carta se non stiamo attenti ad un dettaglio

Prelevare contanti ad uno sportello bancomat è diventata una azione comune e quotidiana per tantissimi italiani. No nostante che i pagamenti con la moneta elettronica stiano diventando predominante in Italia, gli italiani prelevano sempre qualche contante da tenere nel portafoglio in caso de necesidad.

Eppure quando ci troviamo di fronte uno sportello bancomat dobbiamo prestare massima prudenza per non incappare in un error che potrebbe provocare il blocco della carta o che il bancomat ingoi la nostra carta di credito.

Bancomat, l’errore che fa blockcare la carta

Quando dobbiamo prelevare dei contati da uno sportello Atm non dobbiamo fare altro che inserte la carta nell’apposita fessura, digitare l’operazione da effettuare e poi inserire il PIN del códec. A questo punto la macchina restituirà in breve tempo sia la carta di credito che il denaro contante richiesto.

No nostante questa sia un’operazione facile da compiere potremmo incappare in un problema che, come detto, può portare al blocco della nostra carta o lejos Ingoiare la stessa dallo sportello Cajero automático. Ovviamente l’errore non è intenzionale, eppure può portarci a grandi grattacapi.

L’errore da non commettere assolutamente è quando sbagliamo per tre volte a digitare il codice PIN Abbinato alla nostra carta di credito. In questo caso, infatti, lo sportello ATM potrebbe ingoiare la nostra carta o la filiale di riferimento potrebbe far scattare il blocco della stessa. In questi casi è comunque possibile ricevere bonifici, emetterli o realizzare una qualsiasi operazione, ma diventa imposible prelevare finché non ci si reca nell’ufficio e si chiede un intervento della banca.

Nel caso in cui lo sportello avesse ingoiato la carta il consiglio è quello di recarsi subito in filial se questa è aperta o, comunque, contattarla per spiegare l’accaduto. Occhio dunque a ricordare il giusto codice PIN abbinato alla propria carta di credito: un lapsus o un errore potrebbe costare caro!