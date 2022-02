Sanremo 2022, la scaletta della quarta serata con le cover ei duetti: ecco tutti gli ospiti ei cantanti in ordine di apparizione. Chi vota e ven

La lunga notte delle cover sta per cominciare. Dopo l’ennesima abbuffata di show (e ascolti) di ieri, la cuarta puntata di Sanremo 2022 si concentra tutta sulla musica e si anuncia lunghissima, ça va sans dire. Ma ce n’è davvero per tutti i gusti. eco la scaletta, gli ospiti y le curiosità della puntata che avrà Maria Chiara Giannetta come co-conduttrice al fianco di Amadeus.

LA ESCALETA

Sanremo 2022, tutti i duetti della quarta serata in ordine di uscita

1° Cantante – NOEMI

2° Cantante – GIOVANNI TRUPPI con Vinicio Capossela

3° Cantante – YUMAN con Rita Marcotulli

4° Cantante – LE VIBRAZIONI con Sophie y Los Gigantes

5° Cantante – SANGIOVANNI con Fiorella Mannoia

6° Cantante – EMMA con Francesca Michielin

7° Cantante – GIANNI MORANDI con MOUSSE T.

8° Cantante – ELISA

9° Cantante – ACHILLE LAURO con Loredana Bertè

10° Cantante – MATTEO ROMANO con Malika Ayane

11° Cantante – IRAMA con Gianluca Grignani

12° Cantante – DITONELLAPIAGA y RETTORE

13° Cantante – IVA ZANICCHI

14° Cantante – ANA MENA con Rocco Hunt

15° Cantante – LA RAPPRESENTANTE DI LISTA con Cosmo,

Margherita Vicario y Ginevra

16° Cantante – MASSIMO RANIERI con Nek

17° Cantante – MICHELE BRAVI

18° Cantante – MAHMOOD&BLANCO

19° Cantante – RKOMI con Calibro 35

20° Cantante – AKA 7EVEN con ARISA

21° Cantante – HIGHSNOB & HU Con Mr. Lluvia

22° Cantante – DARGEN D´AMICO

23° Cantante – GIUSY FERRERI con Andy dei Bluvertigo

24° Cantante – FABRIZIO MORO

25° Cantante – TANNAI con Rosa Química

LA CO-CONDUCTORA E GLI OSPITI

Sara la estrella de la ficción Blanca, María Chiara Giannetta, la cuarta codirectora del Festival. La scintilla artistica tra lei e Amadeus è scattata durante una puntata de Soliti ignoti. En arrivo anche Lino Guanciale, en cuota serie di Rai1. Per la serata finale ci saranno delle “punteggiature importanti” ma ad oggi non sono stati rivelati i nomi.

CHI VOTA

A votare saranno le tre giurie: il pubblico attraverso il televoto (con un peso del 34% sul risultato complessivo), la giuria della Sala Stampa, tv, radio y web (33%) e poi la Demoscópica 1000 (33%). La media delle percentuali complessive di ottenute durante la serata e quelle delle serate precedente determinerà una nueva clasificacion general.