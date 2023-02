Sanremo 2 2023, presentará el nuevo disco Manchester – Libero Quotidiano

Y’ Manchester El primer álbum oficial de Voluntad Estará disponible en formato físico y digital a partir del viernes 10 de febrero. El joven artista que en los últimos años ha sabido hacerse un hueco en el panorama musical contemporáneo italiano con constancia y determinación, compite en Fiesta de San Remo con la canción Tonto Y se prepara para subir al escenario del codiciado debut de Ariston entre los grandes nombres de la canción italiana. Manchester se lanzará en Capitol Records (Universal Music Italy) Se presentará al público a través de un recorrido por el interior de la tienda con salida desde San Remo el sábado 11 de febrero, para continuar a partir de entonces en las principales ciudades italianas.

Will, también conocido como William Busetti, es uno de los banderines originales, frescos y pegadizos de la nueva escena pop urbana contemporánea, un auténtico icono que se dio a conocer con poco más de 20 años a fuerza de música y letras. . El mundo de Will está inmerso en la verdad auténtica, una dimensión honesta capaz de decir la verdad de las cosas pequeñas con una espontaneidad que desarma, revelando el espíritu cristalino de la vida cotidiana que solo un compositor puede comprender. Un joven artista versátil que es capaz de moverse sin problemas entre diferentes géneros y estilos manteniendo su singularidad. A través de la investigación musical, impredecible y nunca predecible, la voz, el estilo y las letras de Will ahora son perfectamente reconocibles en el panorama italiano.

Manchester – declara que – es fruto de los últimos tres años de trabajo – en este primer disco me presento como realmente soy sin filtros ni construcciones, solo estoy con mi música y el deseo de expresar mi personalidad. Un disco que representa bien mi viaje, haciéndome descubrir aspectos de mí mismo que no sabía hasta definir mi verdadera identidad musical, un álbum que de alguna manera recuerda mis últimos años desde que comencé a escribir las primeras letras hasta Sanremo. Manchester me habla de mí, de lo que fui, en canciones ya publicadas y lo que soy en canciones inéditas.Manchester -continúa el artista Youngman- es definitivamente un tributo a mis orígenes.Parte de mi familia de Manchester,siempre he respirado esa cultura anglosajona,es parte de mí y de mi forma de vida y la percepción de la música también, especialmente en las influencias y sonidos del pop británico. Tengo la suerte de tener esta doble alma, ya que crecí escuchando mucha música, del pop británico que mi Mi madre inglesa me transmitió la composición italiana que me enseñó mi padre. Espero que el público pueda relacionarse con las canciones de Manchester y sentir la emoción. Es mi primer álbum oficial y me refleja en términos de estética. Wehr, y realmente espero que la sinceridad de este proyecto que me importa salga de cierta manera”.

Manchester, que estará disponible en formato CD y Lp, también en edición firmada en exclusiva en Universal Music Store, consta de 16 temas e incluye además canciones como las ya certificadas platino “Estate”, “Anno Luce” y ” Domani che fai?” “,” Who I Really Am “,” Stronger Than Me “, que colectivamente han superado los 100 millones de reproducciones. También en el álbum están “Le cose piùimportant”, una canción de Sanremo Giovanni” y “Stupido”, una canción en competencia el 7 de febrero en el Festival de Sanremo 2023.

Tour de la tienda de Manchester

11 de febrero – Decó – San Remo

13 de febrero – Mandore – Padua

14 de febrero – Mondori Duomo – Milán

15 de febrero – Disco Lazale – Roma

16 de febrero – CC GRAN RENO – BOLONIA

17 de febrero – Monaduri – Turín

Manchester unido

1. Estúpido

2. Luz

3. Famoso

4. No estamos solos

5. No va a dormir esta noche.

6.J (vivirá)

7- La casa

8. Juventud

9. Las cosas más importantes

10- Más fuerte que yo

11. Quién soy realmente

12. La historia más hermosa de todas

13. Obra maestra

14. ¿Qué vas a hacer mañana?

15. Un año luz

16- Verano

