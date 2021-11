Saludos a la afición y pensamientos de Maradona

A pesar de la lluvia y el frio torrencial Milán y alrededores la mayor parte del día, 9000 Los entusiastas asistieron al evento especial “Otro rollo”, con que Valentino RossiDespués de retirarse del motociclismo, quiso saludar a sus fanáticos. El evento tuvo lugar el día de la inauguración de la 78a edición de EICMA, Exposición internacional de dos ruedas A Veramelano de Ro.

Valentino Rossi: Un cálido abrazo a la afición

El escenario estaba preparado para Valentino, que llegó un pasajero Yamaha Con librea especial Para celebrar el 60 aniversario del debut de la compañía japonesa en el mundo de las carreras. Doctor, diez días después de la última carrera en MotoGP disputado un Valencia, no ocultó la dificultad de pensar en sí mismo lejos del Gran Premio en Campeonato mundial después, después 26 Temporadas demasiado largas como campeón: “Los domingos sin moto serán difíciles, pero No puedo volver. Extrañaré a todos los fanáticos. Ojalá pudiera volver a ganar la Copa del Mundo para conseguirlo diez títulos pero no hay problema “.

Para Valentino Rossi, ya hay nostalgia por las carreras de motos

Ruso a micrófonos Deportes del cielo Luego pasó a expresar sus sentimientos, así como lo que para él y sus fans realmente “nostalgia pícaro”: “Fue gran emocion Ver mucha gente y muchos fans debajo del escenario. Es una pena el mal tiempo, la lluvia no paró un momento … También hacía frío, fueron muy valientes y muy valientes Ellos no me dejarían ir Ni siquiera hoy. Fue genial contar con todo su apoyo desde el inicio de su carrera, siempre viendo las pistas. el color amarillo Fue emocionante, me costó mucho “.

Valentino Rossi y la última carrera de dos ruedas en Valencia

Entonces Vale regresa al Gran Premio de Comunidad valenciana Dos días antes de los domingos, se despidió de él sobre dos ruedas: “Traté de hacer que el fin de semana fuera lo más natural posible con la esperanza de hacer una carrera decente. Honrar a los otros pilotos fue conmovedor porque en la pista sois adversarios y eso no fue así”. Sin embargo, un buen mensaje fueron los de mis rivales históricos, de Biagi a stoner a Lorenzo. Eran hermosas competiciones deportivas. Ahora viene la parte difícil, supongo que ya no conduciré allí. m 1Porque ya no soy piloto de MotoGP, eso me hace suficiente tristeza y nostalgia, pero poco a poco me fui acostumbrando. Preparado para la vida del padre? Tendré muchas cosas que hacer entre los coches, los equipos VR46 y los pilotos … Será diferente pero definitivamente no me aburriré … “.

Para Valentino Rossi, un futuro indeciso y el recuerdo de Maradona

Finalmente, una mirada al futuro cercano y una idea para Diego Armando Maradona Un año después de su muerte, recuerda cuando ganó Argentina Subir al escalón más alto del podio con una camiseta chico de oro: “La semana que viene habrá 100 km de Tavolia FarmHabrá muchos pilotos muy fuertes de MotoGP, Moto2 y Moto3, Superbikemotocross. El 8 de enero correré con Ferrari anuncio Abu Dhabi, que es una carrera que siempre hago Ushio y mi hermano Luca. ¿El próximo año? Tengo que elegir entre dos o tres campeonatos diferentes y con qué equipo competiré, pero aún no lo he decidido. Diego? Aun era joven, lo hizo La vida al límiteFue el más grande de todos los tiempos, y quizás el mejor atleta de todos los tiempos “.

