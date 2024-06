Sáltate el concierto de La Scala en la catedral (vídeo)

Como era de esperar, una fuerte tormenta azotó Milán el domingo por la noche. Primero, durante el día cae lluvia mezclada con arena del desierto, roja o amarilla, y luego cae una violenta lluvia de agua.

Los bomberos y la policía local, que fueron alertados con antelación, intervinieron cuando fue necesario, aunque por el momento no se registraron problemas específicos, salvo varias carreteras inundadas y algunas de las cuales fueron cerradas temporalmente. El concierto, música y entretenimiento “Party Like A Deejay”, en Piazza Sempione en Arco della Pace, vio cómo el número de asistentes bajó – según explicó la policía de tránsito – de aproximadamente 8 mil personas a 400 esperando, improbablemente, el final de el año. lluvia. Muchos han regresado a sus hogares. Pero otros “se resistieron”.

A continuación, historias de Milán Belladadeo

Se saltó el concierto en el Duomo

Pero lo peor ocurrió con el tradicional concierto de la Filarmónica della Scala en Piazza Duomo que fue cancelado por el mal tiempo. La tormenta que se desató poco antes del inicio inundó el teatro y la única posibilidad era cancelar el espectáculo dirigido por Riccardo Chailly con Emanuel Tjeknavorian. Le dijeron a través del micrófono: “Con pesar anunciamos que no hay condiciones para seguir adelante”. Explicó: “Las condiciones del teatro no lo permiten. Son herramientas preciosas, no electrónicas”, recordando que “es la primera vez que esto sucede en doce ediciones”.

En la plaza de la catedral se produjo una estampida general de gente parada esperando que comenzara el desfile. Sólo las personas con asientos (sobre los cuales se colocaron paraguas rojos) resistieron en vano con la esperanza de ver el concierto que debería haber sido transmitido en vivo por Raysync y Radio 3.