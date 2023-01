“La decepción de Bebo Bodo y la sorpresa de María de Felipe. No he visto a mi hija en tres años”.

El martes por la noche, Le Iene vuelve con Belén Rodríguez -misma playa, mismo mar: Italia 1, 21:20-, pero el 12 de agosto la encabeza Teo Mammucari, de 58 años, una hija de 14 años llamada Julia (era de la ex Vilena de Striscia Thai News Souza Wiggers, brasileña, 37), tiene muchos otros proyectos. Por ejemplo, una película.

¿Intentar otra vez? En 2001 protagonizó Las brujas del norte de Giovanni Veronesi y fue un fracaso.

«Sí, y yo también esperaba eso. Después de leer el guión, inmediatamente le dije a Giovanni que un documental sobre los jinetes iba a tener más espectadores. Fue una historia triste. Aunque no pude negarme. Había como director y actores como Gerard Depardieu, Paul Sorvino, Emmanuel Sener…».

¿Y ahora?

“Ahora he escrito, dirigido y protagonizado todo yo mismo. Básicamente, hice un cortometraje de 30 minutos: nunca se equivoca. El resultado es cómico pero derrama algunas lágrimas”.

¿Treinta minutos?

“Sí. La idea es mostrárselo a algunos productores y luego desarrollar un largometraje real”.

¿Se lo mostró a alguien?

“Todavía no. Firmé de nuevo con Le Iene y Tu Sì Que Vales: hasta junio no puedo hacer nada más. Sin embargo, pensé en mostrarlo en Mediaset y Netflix. Por el momento, lo dejaré en el cajón.”

Cuál es la historia

Un hombre se despierta por la mañana y se enamora de una mujer 30 años más joven.

Básicamente, él.

Sí, un poco romántico. Ella es brasileña y después de una semana él se encuentra viviendo en un mundo completamente diferente al suyo. Sorprendido, descubre sus sentimientos, vive momentos hermosos pero también difíciles, y entonces nace una hija. Por eso le puse el nombre. Nunca se equivoca”.

Y en palabras de Massimo Troisi, finalmente parecía amor pero estaba lleno de errores, ¿no?

“Exactamente. Excepto que la película de Troisi era una historia ordinaria, soy tonto. Rompimos después de un tiempo y todo se enredó”.

¿Estás deforme?

“No. Pero hubo un malentendido y fue difícil. Muy difícil. Durante tres años, cuando era pequeña, Julia vivía en Brasil y yo no la veía. Luego todo salió bien y ahora está bien: está en Milán y ella es el centro de mi vida. Tiene una personalidad soleada y tranquila».

¿Es cierto que tiene una nueva novia?

“Sí. Es una mariscal de campo ordinaria, caballero. La conocí en la calle, luego nos reencontramos un mes después en Bolonia y todo comenzó allí. Llevamos un año juntos. Ella tiene treinta años”.

¿hasta ahora?

“Yo no quería ser tan joven, estaba coqueteando con una de mi edad, también una actriz muy conocida”.

¿y quién es él?

No se dice que esté casada. Yo solo buscaba una historia sexual, y entonces llegó el Mariscal…”.

¿Cuánto pagó la fama?

La gente se ve en momentos de éxito, no de necesidad. Y tenía razón. En algún momento la gente que te rodea desaparece y cuando te vuelve a ver te dice: “No te llamé porque no quería”. molestarte.’ Pero, ¿qué clase de amigo eres si piensas en molestarme?’

¿Y los parientes?

“No importa. No hace falta decir que tenemos que ayudar a todos. Siempre hay que dar y estar disponible. Se convierte en un cajero automático. Y luego están las redes sociales, donde todos pueden decir cualquier tontería: Mamukari es malo, es sarcástico, habla mal, escupe cocaína… Una vez en un bar un desconocido me agarró del brazo y me amenazó porque había leído quién sabe qué. Lo hice salir corriendo. Yo no soy Cristiano Malgioglio”.

¿Qué se requiere para llegar aquí?

“Mucho trabajo. El éxito es tener un trabajo que amo, que también logré hacer cuando hacía cuatro noches al mes en un club nocturno. Para mí, después de todo, la regla de apuntar a un rebote es sagrada”.

¿qué significa?

“Uno siempre tiene que encontrarse debajo de la puerta. Una vez, después de ser invitado a la boda de un querido amigo, me desperté con mucha fiebre y le dije: ‘Lo siento, pero asistiré a la ceremonia y luego volveré a cama”. En la iglesia no podíamos respirar por el calor, durante la ceremonia. Dile al cura -si no me hubiera desmayado- y María de Felipe, a quien yo no conocía y a quien no conocía, se volteó allí y dijo a mí: “Qué tonto eres”, y se ríe. Luego llegué a casa y después de veinte minutos ella me llamó y me ofreció hacer Tu Sì Que Vales. En mi opinión, él nunca me hubiera llevado si no me hubiera visto. de esa manera y no había visto que yo era un tipo normal que siempre estaba bromeando”.

¿Lo hizo bien?

“No lo sé. Estoy seguro de que me pierdo un espectáculo propio. Algo como Libero donde puedes ser un showman”.

¿Por qué no lo tiene?

Ahora solo se realizan los formatos seleccionados. No hay más riesgos”.

Es cierto que Bodo le prometió en 2002 el “Dopofestival” para Sanremo y luego lo hizo el periodista de opinión Francesco.

Giorgino?

Bodo, que es una leyenda para mí, me llamó para decirme que lo haría. Dijo: “Démonos la mano y no se lo digamos a nadie”. Me fui de vacaciones a Mauricio y cuando regresé no había forma de que pudiera hablar con él. oro. Giorgino y Bodo luego anunciaron, a quienes le preguntaron por mí en las entrevistas, dijo: “Fue Mamucari quien propuso”. Yo era tan malo en eso. Me ayudó a entender que en este mundo se habla mucho”.

¿Y qué está haciendo ella?

“Vengo de la calle. Algunas cosas no las hago. Crecí en un internado. Éramos cuatro niños, ella rompió conmigo y no había suficiente dinero”.

¿Qué salva de esa experiencia?

“A todos. He tocado fondo y he pasado por momentos difíciles, pero sé que todo este sufrimiento me ha ayudado a aceptar lo bueno y lo malo de la vida. Los primeros 35 años tuve la peor parte y luego la mejor. Pero no No me pidas detalles porque son cosas viejas y no tengo ganas de volver a ellas”. “.

¿Lo más vergonzoso que te ha dicho tu hija?

“Papá, sé que tienes que pasar por todo esto con mamá por mi culpa… Si no hubiera estado allí, no habrías tenido esos problemas”.

¿Cual?

“¿Qué dices, Julia? La verdad es todo lo contrario. Has sido mi salvación. Gracias, soy padre, y si no fuera por ti, no hubiera tenido tanto crecimiento como hombre”.

vida sin sentido?

Numerosos. Pero ahora me viene a la mente el ex director de Rai1 Fabrizio Del Nos. En 2008 con Raffaella Carrà y Sergio Japino le presentamos un proyecto mío idéntico a Lol. Nos recibe y la quiere y le dice a Raffa: Tráeme esto mamukari. Y ella: ‘El director es’. Entonces Del Nos sale de su oficina y desaparece. Está por allí”.

¿A quién le debes gratitud?

Al que me agradeció lo que hago, y a mis enemigos. Por ejemplo, recuerdo a mi padre, mi tío y mi hermano mayor diciéndome: “¿A dónde crees que vas? Eres un terrícola, ¿sabes que una canción entre mil puede lograrlo?”. Bueno, esas cosas malas me dieron fuerzas”.

¿Sigues en contacto con ellos?

“No es importante. Con la fama, lo dije antes, ya no es con la personalidad, todo se debe”.

donde vive el

«Durante dos años en Frigne, junto al mar. Quiero disfrutar de la vida y estar con mi hija y mis amigos y amigas. Quiero reír”.