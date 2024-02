Sacchi: “La Juve estuvo cerca desde atrás y el Inter ganó merecidamente”.

En una entrevista con la Gazzetta dello Sport, el ex entrenador Arrigo Sacchi habló sobre la victoria del Inter sobre la Juventus

En una entrevista con la Gazzetta dello Sport, el ex entrenador Arrigo Sacchi habló sobre la victoria del Inter sobre la Juventus y el juego del equipo de Inzaghi:

“El Inter ganó merecidamente, pero la carrera por el Scudetto no termina aquí. Los nerazzurri están cuatro puntos por delante de la Juve, es cierto, pero tienen que recuperar el partido contra el Atalanta y los jugadores de Bérgamo son malos agentes: no tienen miedo de nada y parecen haber vuelto a niveles altos. Así que, en mi opinión, el campeonato todavía está abierto”.

¿Esperabas semejante desafío?

“La Juve estaba toda en defensa, once hombres detrás de la línea de balón. Me refiero a la primera mitad, por supuesto. El Inter tuvo más coraje, intentó crear algo y al final ese coraje tuvo su recompensa. Después de todo, el riesgo es la base de toda aventura, y si no te arriesgas, caerás en el pasado y envejecerás”.