El ejército ucraniano logró ingresar a un pequeño pueblo cerca de Lysychansk, que se encuentra en la región de Luhansk, a unos 130 kilómetros al este de isio. Es una pequeña victoria desde el punto de vista táctico, pero a la vez simbólica e importante para Ucrania, porque demuestra cómo el ejército ruso ya no es capaz de mantener un control completo y firme sobre Luhansk y Donbass en general. La región oriental, que se convirtió en el principal objetivo de la guerra hace meses.

Gobernador de Lugansk Él dijo Agregó que el ejército había capturado por completo el país llamado Belohorivka, y agregó: “Paso a paso, centímetro a centímetro, liberaremos todas nuestras tierras de los invasores”.

En los últimos días, Ucrania ha lanzado dos contraataques, uno en el sur, en la región de Kherson, que avanza lentamente, y otro en el noreste, que en cambio tuvo resultados positivos en un tiempo inesperadamente corto: casi toda la región de Kharkiv lo fue. liberado, incluidas dos ciudades importantes como Izyum y Kobyansk. Ahora parece que el ejército ucraniano avanza hacia el este.

La región de Lugansk y la región de Donetsk forman parte de Donbass, en la frontera con Rusia. Ha habido combates allí desde antes de la invasión a gran escala que comenzó en febrero después de que dos partes de estas regiones se declararan repúblicas independientes. El objetivo ruso, hasta este verano, era ocupar toda esta región y luego anexar las regiones forzando referéndums por la fuerza, pero el éxito del contraataque ucraniano podría comprometer la integridad de las conquistas rusas y al menos anexar la región. . de Lugansk.

En su informe diario sobre la evolución de la guerra, el American Study Center Institute for the Study of War el escribio Que el éxito del contraataque ucraniano hizo bajar la moral ya probada por los soldados rusos, y que la dirigencia rusa ya no supo cómo detener el avance de las fuerzas ucranianas.

Televisión Independiente de Bielorrusia Votar tomar Publicaron algunos documentos de dos divisiones de fusileros rusos, que datan del 30 de agosto, que se encontraron después de que las dos divisiones huyeron en masa de Izyum. Los documentos incluyen una solicitud de licencia para altos mandos por “agotamiento físico y moral”.

A pesar de la respuesta desprevenida al contraataque, el ejército ruso continúa atacando objetivos ucranianos desde la distancia, incluso muy lejos del frente.

Durante el fin de semana, hubo atentados con bomba en Kobyansk, lo que provocó que cientos de personas huyeran de sus hogares. El lunes, un misil ruso se estrelló y explotó a cientos de metros de los reactores de una central nuclear en la región de Mykolaiv. Se encuentra a unos 250 km al oeste de la central eléctrica más grande y Nota de ZaporizhzhiaÉl está en la línea de batalla. La onda expansiva de la explosión destrozó el vidrio de la fábrica y dañó la red eléctrica e hidráulica circundante.

