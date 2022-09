No puede pasar, Bewley tiene razón. Retornos medicinales y críticos. De Ketelaere y mejor actuación

MilanNews.it

El análisis Milán-Napoli parte de un hecho. Los rossoneri llevan 22 partidos consecutivos sin perder desde enero pasado ante el Spezia. Y antes de rendirse ante los Azzurri, este equipo lo dio todo y mereció el empate pero el fútbol es sarcástico y no siempre se cosecha lo que se siembra. El Milan perdió pese a dominar la mayor parte del partido, sobre todo en la primera parte, y tuvo muchas ocasiones de gol (el travesaño de Kalulu es el más emocionante). Jugó sin su jugador más importante y decisivo, lo que demuestra que la actuación coral de Pioli también se puede aplicar sin Leao, Rebic, Origi e Ibra, pero al final se fue sin puntos de San Siro. Un resultado amargo y cínico que deja insatisfecho a todo el equipo. Las palabras del Sr. Pioli al final del partido son la síntesis perfecta: “Si juegas bien, no pierdes”. Y esa es la verdad, porque el Milán ostenta el récord de imbatibilidad, porque el Napoli sigue siendo un tabú desde 2014, y porque el arreglo en la estación no es excepcional. Pero sobre todo porque cuando pones debajo de la mesa a un equipo bien equipado como el Napoli sin darte cuenta, entonces hay arrepentimiento. “Solo marcamos un gol, muy poco de lo que hicimos. Hay decepción, no debimos perder”, repetía Pioli.

El test del Milan ante el Napoli fue contundente, el equipo ha crecido aún más y si hay descontento es prueba de que la mentalidad también está cambiando. A la vuelta del parón, se necesitará una racha de victorias para volver a poner las cosas en su sitio en la clasificación, más importante que ver al Milan contra el Napoli. Sin embargo, Rebek y Origi deben reponerse, para dar más opciones al técnico rossoneri. En el Milanello esperan hacerse con el extremo croata lo antes posible, mientras que para Origi la situación se sigue a diario directamente desde Bélgica. Desafortunadamente para el Milan, incluso Hernández y Calabria no estuvieron en su mejor momento después del partido contra los Azzurri. El lateral fue sustituido por Dest en la segunda parte por molestias en el músculo flexor, mientras que Hernández no acudió a la llamada de la selección francesa por un problema en el aductor. Se evaluará cuidadosamente durante estas horas para comprender si hay una plaga y cuánto tiempo permanecer afuera. Cansado también con Tonali que, sin embargo, seguirá en la selección. Será importante que Pioli intente recuperarlos a todos tras el parón, con la esperanza de que ningún otro titular del Milan tenga problemas con sus selecciones.

Se necesita tiempo para ver al verdadero Charles de Kettleri. El acercamiento del belga al reino rossoneri fue un poco más tímido de lo esperado. El jugador tiene grandes cualidades técnicas, es elegante al tocar el balón y tiene una excelente visión de juego. Pero tiene que ser más estable. Ante el Napoli fue quizás la mejor actuación para la continuidad. Se metió en el negocio más peligroso del Milan e incluso sus compañeros lo buscaron con aún mayor perseverancia. Ciertamente, se espera que el jugador marque algunos goles de su talento, y en este momento todavía está seco, pero es solo cuestión de tiempo.