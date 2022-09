Rusia: “Las relaciones con Italia dependerán de las acciones del gobierno”. La Embajada de Roma llama a los ciudadanos a abandonar el país

hay, también Rusia Comentarios sobre el resultado Elecciones en Italia. Y lo hace con el portavoz del Departamento de Estado, María Zajarova, que establece que “todo dependerá de las acciones y medidas concretas que tomen las autoridades italianas en la práctica”, con la expectativa de que cualquier evaluación, por el momento, sea “prematura”. La celebración está prevista para el viernes. Anexión del territorio ucraniano quien votó Referéndum. La noticia ya había circulado en los últimos días, pero ahora también ha llegado la confirmación de la presidencia rusa: el evento se realizará mañana a las 15 hora local, en KremlinEn presencia del jefe de Estado el presidente ruso vladimir putinanunció el orador Dmitri Peskov. La Comisión Europea reitera una vez más que “no acepta referéndums frívolos” y “nunca acepta ninguna anexión de los territorios ucranianos ocupados”, mientras que Volodymyr Zelensky Convocado el Consejo de Seguridad de Ucrania. Pero en un discurso vespertino, el presidente ruso acusó a Occidente de aumentar las tensiones en el territorio de la ex Unión Soviética, provocando riesgos en toda la región de Asia Pacífico. Agregó que los países occidentales están listos “para poner en peligro a todos los países y convertirlos en el epicentro de una crisis causal”. Revoluciones de color y baños de sangreEl líder del Kremlin dice que la disolución de la Unión Soviética debe verse como una de las causas del actual conflicto ucraniano.

Continúa la fuga del país – Cientos de miles de ciudadanos rusos mientras tanto Sigue intentando huir del país.Ante el temor de que un grupo de personas volviera a entrar, fueron convocados al siguiente frente. embalaje parcial Lo que – dicen fuentes ucranianas – en realidad condujo al reclutamiento 100 mil personas. Las colas en los pasos fronterizos se hacen cada vez más largas, y su duración continúa Finlandiaque es uno de los principales países de destino de los prófugos, anunció que cerrará la frontera para “turistas“ rusos A partir de la noche entre jueves y viernes, según escribe el diario Helsingin Sanomat Anuncio de una conferencia de prensa del gobierno para explicar las nuevas reglas para la entrada de Rusia a la frontera.

La Embajada de Italia te invita a salir de Rusia – E Italia también después de eso Estados UnidosY el Bulgaria Y el Poloniainvita a los ciudadanos de Rusia a considerar la idea de salir del país: “Dado el desarrollo reciente del contexto internacional y la creciente dificultad de las comunicaciones aéreas y terrestres fuera de Rusia, se recomienda a los ciudadanos que se encuentran en Rusia evaluar si es es necesario Y si no, salir del país”, se lee en la web de la embajada en Moscú. “Cada vez es más difícil volar en avión desde la Federación Rusa a Italia y a otros terceros países”, subrayando que “en los últimos días ha habido altura asombrosa Del ya alto costo Entradas Vendido por aerolíneas reportadas Colas largas En algunos pasos fronterizos que unen a la Federación Rusa con algunos países vecinos.” Hace unas horas llegó el mismo mensaje de la embajada rumana, que, entre otras cosas, advertía, “para evitar lugares concurridos donde se están realizando manifestaciones y no involucrarse en el desarrollo de cualquier acción de protesta u otras manifestaciones.” puede deteriorarse. a la violencia urbana.

Nord Stream, OTAN: “Responderemos unidos” – Los Chico Mientras tanto, Moscú volvió a advertir y dice que está listo ” Respondieron con determinación. a cualquier ataque deliberado a la infraestructura aliada crítica”, refiriéndose a lo que ahora se considerasabotaje‘, es decir, daños en las tuberías de gas corriente del norte. Daños en los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 en aguas internacionales de mar Báltico Un motivo de profunda preocupación -añaden- toda la información disponible actualmente indica que se trata de un resultado sabotaje deliberadoImprudente e irresponsable.” La respuesta del Kremlin llega de inmediato: los accidentes en los oleoductos de Nord Stream parecen ser “un acto de terrorismo, posiblemente por parte de un país extranjero”, dijo Peskov, y agregó que “fueron monitoreados. Fuerzas de la OTAN en la región“.

Turquía: “No reconocemos el referéndum de anexión” – el presidente turco también, Recep Tayyip Erdoganel punto de contacto entre Moscú y el bloque de la OTAN y la Unión Europea, a la que considera mediadora de una posible mesa de paz, condena la decisión del Kremlin de anexar los territorios ucranianos ocupados: “Los referéndums causan problemas – Dijo en una entrevista con CNN a la izquierda – Ojalá no lo hubieran guardado. Debemos resolver este problema a través de la diplomacia.” Canciller, Mouloud CavusogluLuego declaró: “No reconocemos el resultado de estos referéndums. No reconocemos la anexión de Crimea Dejamos en claro que no reconoceríamos el resultado de estos referéndums.” Una situación que corresponde a la situación interna, en la que el gobierno central libra una guerra implacable contra movimientos kurdos que reclaman su independencia. Los llamados referéndums se llevaron a cabo en los territorios ocupados durante un conflicto armado, en áreas bajo ocupación rusa y fuera del marco legal y constitucional de Ucrania. No puede definirse como una verdadera expresión de la voluntad popular”, dijo en cambio el secretario general de la ONU. Antonio Guterres.

en el campo – Instituciones locales reportan dos muertos y 12 heridos en atentado con bombas de racimo MykolaivUna ciudad costera en el sur del país. Los misiles rusos también alcanzaron una zona residencial en el este de la ciudad por la noche. Dnipropetrovsk Tres civiles, incluido un niño, murieron y otros cinco resultaron heridos. Jefe de la Administración Militar Regional, Valnin ReznichenkoÉl dijo: “Los rusos atacaron Dnipro con misiles en la noche apuntando a áreas residenciales. En este momento, se informa que tres civiles, incluido un niño, murieron. Cinco resultaron heridos, incluida una niña de 12 años. Los rescatistas están limpiando el área”. escombros donde puede haber otras personas”. Y desde Moscú, en cambio, condenan a las “decenas” de refugiados que huyen de la Járkov Murieron en el bombardeo de su convoy por parte de las fuerzas ucranianas, según informes. rodion miroshnikAutoproclamado jefe de la oficina de representación República de Lugansk. Desde Rusia denuncian un incendio provocado a la sede de cuartel militarEl Comisario Militar de la Región de Novosibirsk dice: Evgeny Kudryavtsev. “El 29 de septiembre escribió en Telegram” A las 6.25 se intentó incendiar la comisaría del distrito kirovski Y el Leninsky De ciudad Novosibirsk. Se lanzaron cócteles molotov contra dos ventanas, lo que provocó un incendio a gran escala, pero se apagó rápidamente”.