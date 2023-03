3 muertos fueron encontrados en el coche

Los cinco niños fueron encontrados 24 horas después en un automóvil: tres de ellos murieron y dos más fueron hospitalizados en estado grave.

Tras una búsqueda que duró más de 24 horas, la policía galesa Encuentra a los cinco jóvenes que desaparecieron el pasado sábado en GwentGales del Sur: Tres de ellos murieron, mientras que los otros dos fueron trasladados al hospital con heridas graves. Los cinco se encontraban en un automóvil que fue encontrado anoche, pero las investigaciones sobre lo que les sucedió aún continúan, y los ciudadanos de la zona han hecho un llamado a cualquiera que sepa algo de qué hablar.

Los nombres de los cinco desaparecidos. Sophie Rawson, 20, Eve Smith, 21, Darcy Ross, 21, Shane Loughlin, 32 y Ravel Jane Actie, 24. La policía aún no ha determinado quiénes perdieron la vida. Solo sabemos que el grupo tuvo una noche de sábado en Newport, Gales del Sur, y que la familia dio la voz de alarma ayer al no verlo llegar a casa. Sin embargo, fue solo durante la noche que la policía comenzó a realizar registros con la debida diligencia.

La madre de Sophie Rawson dijo:A los oficiales no pareció importarles, tuve que buscar a mi hija por mi cuenta. Fue decepcionante ver la falta de interés de la policía en este asunto. Parece que no quieren saber nada. Supongo que pensaron que Sophie estaba borracha y en alguna parte, pero es una buena chica que trabaja en un banco y no ha tenido un día libre en tres años. Ella no es la que siempre va de discotecas en Cardiff. Los viernes por la noche, es más probable que cuide a los niños para que otras personas puedan pasar tiempo con ellos. No habría desaparecido así a menos que algo saliera mal”.