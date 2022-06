Rusia amenaza con secuestrar el telescopio espacial alemán

Una vista del telescopio de rayos X eROSITA antes del embalaje final en su chasis de fibra de carbono. imagen : MPE

La Agencia Espacial Rusa anunció su intención de apoderarse unilateralmente de un telescopio alemán montado en una nave espacial de fabricación rusa. es horrible e irresponsable La idea, incluso los científicos rusos Lo admitiremos.

El desarrollador alemán del telescopio eROSITA, el Instituto Max Planck, impulsó el instrumento. modo de sueño En febrero pasado, en protesta por la invasión continua y no provocada de Rusia a Ucrania. El telescopio de rayos X es el instrumento principal a bordo de la misión conjunta ruso-alemana Spektr-RG, que Roscosmos lanzó al espacio en julio de 2019. El telescopio de rayos X ruso ART-XC también está conectado a la nave espacial y trabaja en conjunto con eROSITA. .

Sin embargo, ahora parece que Rusia reiniciará eROSITA sin la aprobación explícita del Instituto Max Planck. como tal mencionado En Deutsche Welle. El jefe de Roscosmos, Dmitry Rogozin, fiel partidario de Putin y de la invasión rusa de Ucrania, explicó claramente sus intenciones durante una reciente entrevista televisiva.

“He recibido instrucciones para comenzar a trabajar en la restauración del funcionamiento del telescopio alemán en el sistema Spektr-RG para que funcione en conjunto con el telescopio ruso”, dijo Rogozin. A pesar de la demanda de Alemania de cerrar uno de los dos telescopios en Spektr-RG, los especialistas rusos insisten en continuar con su trabajo. Roscosmos tomará las decisiones pertinentes en un futuro próximo”.

Le agregó: “Ellos, las personas que tomaron la decisión de cerrar el telescopio, no tienen ningún derecho moral para detener esta búsqueda de la humanidad solo porque sus puntos de vista profascistas están cerca de nuestros enemigos”.

Spektr-RG se encuentra actualmente en una órbita de halo a unas 932.000 millas (1,5 millones de km) de la Tierra. La fase científica de la misión colaborativa de 7,5 años comenzó en octubre de 2019. El telescopio eROSITA se encuentra en medio de El All-Sky Survey, que escanea el universo en el rango medio de rayos X con una “resolución espectral y angular sin precedentes”, de acuerdo a Al Instituto Max Planck de Física Extraterrestre. El instrumento consta de siete unidades de espejos idénticas, cada una de las cuales contiene 54 carcasas de espejos superpuestas que permiten la alta sensibilidad del telescopio.

Scientists with the eROSITA project are using the telescope to map out the large-scale structure of the universe, to detect obscured black holes in nearby galaxies, and to study the physics of X-ray sources, such as young stars, supernova remnants, and X-ray binaries.

Lev Zeleny, scientific director of the Space Research Institute of the Russian Academy of Science, spoke out against the decision to switch eROSITA back on, saying: “Our institute—all scientists—strongly object to this proposal,” as he was citado por la empresa estatal rusa Gazeta Corporation . Zelini dijo que la objeción era “por razones políticas y técnicas”, diciendo que no estaba claro si los astrónomos rusos realmente descubrirían cómo usar eROSITA, o si las revistas externas continuarían publicando los hallazgos científicos que pudieran derivarse de la medida.

Al supervisor científico del proyecto Spektr-RG, Rashid Sunyaev, le preocupa que los astrónomos rusos puedan dañar accidentalmente el telescopio de Alemania, ya que mencionado En Interfax, un medio privado ruso. “Este es un gran dispositivo, absolutamente de clase mundial, y realmente proporcionó una gran cantidad de datos”, dijo Sunyaev. “Todos soñamos con verlo volver al trabajo activo. Pero es un dispositivo increíblemente complejo, y si decidimos ignorar los acuerdos con los socios y volverlo contra nosotros mismos, simplemente puede ser destruido”, dijo Sunyaev.

La guerra de Rusia en Ucrania ha sido devastadora en muchos niveles, incluido el mundo de la ciencia. Probablemente tomará años, si no décadas, reparar estas relaciones rotas. La decisión espacial de Rogozin- jack telescopio solo hazlo Mala situación peor. Mejor pensarlo dos veces.

