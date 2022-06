La NASA lanza un videojuego para celebrar el próximo telescopio espacial

Una muestra de cómo jugar. GIF : NASA / Gizmodo

NASA Emociona el telescopio espacial romano Nancy Grace en un estilo súper retro videojuego inspirado en 8 bitsY, francamente, es muy divertido. En el juego, los jugadores son operadores de un telescopio espacial romano que tienen que recolectar diferentes cuerpos celestes que van desde exoplanetas hasta materia oscura.

¿Qué es el telescopio espacial romano Nancy Grace?

Una vez lanzado, el telescopio espacial romano Nancy Grace se convertirá en una poderosa herramienta en el arsenal de la NASA para desentrañar los secretos del universo. El objetivo del proyecto astronómico es estudiar energía oscura Y el materia oscurade la que se compone 95% del universo conocido. El telescopio también se utilizará para buscar exoplanetas, al igual que Telescopio James Webb.

La NASA dice que el Telescopio Espacial Romano funcionará de manera similar HubblePero operará con tecnología tres décadas más avanzada que su antecesora. Esto debería permitir a Roman tomar imágenes infrarrojas que son 200 veces más grandes que las imágenes recopiladas por Hubble. Si bien la NASA aún no ha establecido una fecha de lanzamiento confirmada, el telescopio pasó una revisión de diseño en septiembre de 2021, y la NASA tiene como objetivo comenzar las operaciones científicas a más tardar el mayo 2027.

juego de observador espacial romano

La NASA lanzó juego de observador espacial romano La semana pasada, ha habido mucho para entretener a los amantes del espacio y de lo vintage por igual. con el Los años ochenta del siglo pasado Ahora, Roman Space Observer encaja a la perfección porque es un juego arcade de estilo vintage. Pensar asteroides, pero en lugar de explotar rocas espaciales, los jugadores recolectan exoplanetas y agujeros negros. “Nuestro objetivo con este juego es informar e inspirar a los jugadores sobre los increíbles objetos cósmicos de nuestro mundo y lo que Roman podría ver de una manera divertida y atractiva”, declaró la NASA en la página de inicio del juego.

The game is named after the Nancy Grace Roman Space Telescope, which is set to launch later this decade. Graphic : NASA

I played the game for a bit and I had an absolute blast. I was given control of the Nancy Grace Space Telescope and had to catch as many astrophysical objects as possible in one minute using the telescope’s sights. Galaxies, supernovae, rogue planets, and even the James Webb Telescope zoom in and out of the view of the Roman Space Telescope while a kitschy soundtrack full of “bleeps” and “bloops” played in the background. There are also blobs of dark matter and black holes that zip across the screen, but those proved to be much harder to snag since they blended in with the black background, which probably explains why they’re worth so many more points.

It sounds easy, but its actually incredibly challenging and I spent way too much time living the dream of a NASA telescope operator. I’m not a video game expert by any means, but I do love science and I think that the Roman Space Observer Game is a super fun way to engage the public on the namesake telescope’s mission to study some of the more mysterious parts of our universe.

