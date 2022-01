Roma fuerte en Camara: ahora más cerca

thiago pinto insiste habitación, quien anunció su salida efectiva en enero. El centrocampista del Marsella está cada vez más cerca, es un objetivo al alcance de la Roma, pero su compra está ligada a la venta de Diawara, que tiene órdenes tanto del Galatasaray como del Valencia. Darboy también podría irse, pero solo cedido, porque necesita jugar y porque la Roma no puede rentabilizar hoy su venta. En el conjunto giallorossi corre el riesgo de no encontrar hueco. En cuanto a las sustituciones en el centro del campo, Bove le adelantó. Diawara participa actualmente en la Copa Africana con Guinea. El Valencia tuvo contactos hace unos días, pero en las últimas horas el Galatasaray también se ha adelantado con el centrocampista. El ex Napoli ha rechazado hasta ahora todas las ofertas, causando problemas al club. El único obstáculo para Camara parece ser el salario, ante la demanda de su agente de cinco millones al año. Pero la propuesta a la Roma sigue siendo Tangi ndombeleProcedente del Tottenham, prácticamente fue apartado del equipo por Antonio Conte, ya que no entrena con sus compañeros. Presentación del centrocampista de la Roma. Al presidente del Tottenham, Daniel Levy, se le ocurrió la idea de poner en el mercado al centrocampista francés, que trabajó con Mourinho, y con el que mantuvo una buena relación, aunque hubo algunas discrepancias con él cuando entrenaba al Tottenham. Ndombele solo puede salir cedido, porque en 2019 el club inglés invirtió mucho en él. Entre los clubes investigados por los agentes también está la Roma, pero el centrocampista gana diez millones por temporada, lo que es una cifra inaceptable para el club giallorossi. Ndombele también está interesado en Napoli y algunos clubes españoles, empezando por Barcelona, ​​Atlético de Madrid y Sevilla.