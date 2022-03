Rocket Report: los contratos de limpieza de escobas de SpaceX y Astra vuelven a la normalidad

¡Bienvenido a Rocket Report 4.36! Como me tomé unas vacaciones la semana pasada para las vacaciones de primavera, hay muchas noticias para mantener esta semana, incluidos los avances positivos para algunas pequeñas compañías de lanzamiento en los EE. UU. y SpaceX alcanzando otro hito con su cohete Falcon 9.

Cada informe incluirá información sobre misiles pequeños, medianos y pesados, así como un vistazo rápido a los próximos tres lanzamientos en el calendario.

Astra vuelve a volar con éxito. Astra lanzó su vehículo Rocket 3.3 el 15 de marzo y colocó varias cargas útiles en órbita terrestre baja. Informes de SpaceNews. El vehículo Rocket 3.3, clasificado por Astra LV0009, despegó del complejo Pacific Spaceport en la isla Kodiak y entregó cargas útiles a Spaceflight Inc. a una órbita heliosíncrona a una altitud de 525 km. Este éxito se produjo después de un lanzamiento fallido del Rocket 3.3 el 10 de febrero. Esta falla fue causada por una falla en el sistema de cableado en el diagrama de flujo de carga útil.

De vuelta al camino correcto … justo antes del lanzamiento, Astra anunció Que el vuelo era parte de un acuerdo de múltiples misiones con Spaceflight Inc. Los términos del contrato de “lanzamiento múltiple” no fueron revelados. Astra, una empresa que cotiza en bolsa, vio cómo sus acciones subían un 20 % en la semana siguiente al exitoso lanzamiento, lo que sugiere que la empresa finalmente pudo haber resuelto los problemas con su Rocket 3.3 Booster. Más éxito, por supuesto, generará más confianza en el Astra, pero este fue un buen comienzo. (Proporcionado por Ken Ben y Elpitia)

Firefly obtiene un puerto espacial, nueva financiación. Firefly Aerospace hará su segundo intento de alcanzar la órbita con su cohete Alpha en mayo, después de haber obtenido la aprobación del gobierno para reanudar los lanzamientos. Informes de la CNBC. Tom Markusik, director ejecutivo de Firefly, dijo que la compañía “trabajó de manera sistemática y en colaboración con el gobierno” para completar la desinversión y agregar “protocolos de seguridad”. Con esos movimientos completos, Markusic dijo que la compañía ahora tiene “acceso completo a nuestras instalaciones de regreso y lanzamiento” desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg en California.

bombear dinero …el gobierno detuvo los lanzamientos de Firefly en Vandenberg a fines de 2021, diciendo que la empresa del empresario de software ucraniano Max Polyakov debería vender su participación del 50 por ciento en Firefly. El despojo se produjo a finales del mes pasado, poco después de la invasión rusa de Ucrania. Por separado, Firefly también cerró una ronda de recaudación de fondos de 75 millones de dólares dirigida por AE Industrial Partners, lo que, según Markusic, significa que el plan de crecimiento más amplio de la compañía está “totalmente financiado”. Esta es una buena noticia para Firefly, ya que busca volar Alpha regularmente y desarrollar el módulo de aterrizaje Blue Moon. (Proporcionado por EllPeaTea y Ken the Bin)

Ursa Major comienza a entregar los motores. La startup Ursa Major anunció el miércoles que completó la rehabilitación de su motor de cohete Hadley para usarlo como vehículo de lanzamiento espacial y como sistema de lanzamiento hipersónico. La compañía con sede en Colorado dijo que ya comenzó a entregar motores Hadley listos para volar a dos clientes, Phantom Space y Stratolaunch, y planea producir un total de 30 motores este año. Dado que Hadley está destinado a servir a muchos usuarios, el motor ha tenido un tiempo de prueba significativamente más largo, alrededor de 40,000 segundos hasta ahora. Informes Ars..

Esfuércese por controlar los costos …el motor Hadley es relativamente pequeño en comparación con los motores de cohetes, con un empuje de unas 5000 libras. En este nivel de rendimiento, Hadley es comparable al motor de Rutherford en Rocket Lab, nueve de los cuales alimentan la primera etapa del cohete Electron de Rocket Lab. Ursa Major es una nueva empresa aeroespacial que se enfoca en desarrollar solo motores de cohetes en lugar de todo el cohete. Se ha esforzado por mantener bajos los costos de los motores mediante el uso de impresoras 3D de mercado masivo y manteniendo una plantilla relativamente baja. El número total de empleados de Ursa Major superó recientemente los 200. Hasta la fecha, la empresa ha recaudado alrededor de $ 140 millones.

Blue Origin está listo para el próximo lanzamiento de New Shepard. El primer lanzamiento de Blue Origin de 2021 comenzará el 29 de marzo. Aunque la compañía originalmente dijo que el actor Pete Davidson sería un invitado en este viaje, luego dijo que “ya no podía” unirse a la misión. Blue Origin eligió a Gary Lay para volar en su lugar. Puede que Lay no sea tan famoso como Davidson, pero definitivamente merece más. Empleado de Blue Origin, fue ingeniero de sistemas de New Shepard y es muy respetado en la industria. Es genial verlo tener la oportunidad de volar.

Otro pasajero también se lo merece …también en este vuelo suborbital estarán Marty Allen, el dúo de marido y mujer Sharon y Mark Hagel, Jim Kitchen y George Neild (quien también es un viajero muy merecido por su trabajo en el espacio comercial en la FAA) . Esta misión es el cuarto vuelo humano de New Shepard y el vigésimo vuelo completo en la historia del programa. El despegue actualmente apunta a las 8:30 a. m. CT (13:30 UTC) desde su primer sitio de lanzamiento en el oeste de Texas. (Proporcionado por Ken Ben)

RFA dice que no hay problemas de motor debido a Ucrania. Augsburg Rocket Factory (RFA) anunciada A principios de este mes, después de una competencia pública, nombró “Helix” al motor de combustión por etapas para el vehículo de lanzamiento RFA One. Nueve de los motores, que tienen un empuje de 22.500 libras y funcionan con queroseno y oxígeno líquido, impulsarán la primera etapa del cohete. RFA dice que está a punto de completar su primera hélice en configuración de vuelo y se está preparando para pruebas de fuego caliente a largo plazo. El origen de este motor era una de las preocupaciones de la empresa, ya que algunos informes indicaban que se había comprado a una empresa de Ucrania.

¿La guerra afectará los planes de la compañía? …la respuesta corta es no, según Jonas Kellner, jefe de comunicaciones de Radio Free Asia. Versión más larga: “RFA realizó una compra única de una bomba turboalimentada Yuzmash usada y la importó a Alemania con todas las licencias de importación necesarias. El motivo de esto es probar rápidamente este equipo y obtener datos valiosos para su propio desarrollo de la bomba de turbina y los componentes restantes, que dependen en gran medida de Large de ellos en un motor con combustión por fases. El Helix para esta configuración de vuelo está 100 % diseñado y construido por RFA, y todos sus componentes son 100 % IP de RFA. Yuzmash no es un proveedor de RFA. En consecuencia, RFA es completamente independiente de Yuzmash y no siente ningún impacto directo de la guerra de Ucrania”.

India completa prueba de pequeño misil impulsor. La agencia espacial de la India, ISRO, completó las pruebas de la nueva etapa de refuerzo de combustible sólido basada en un vehículo de lanzamiento de satélites pequeños (SSLV), Informes expresos indios. Esto finaliza el programa de pruebas en tierra para las tres etapas del vehículo de lanzamiento. El nuevo vehículo de lanzamiento ya está listo para su primer vuelo de prueba, que está programado para mayo de este año. Por lo general, ISRO anuncia el lanzamiento del vehículo de lanzamiento después de dos vuelos de desarrollo exitosos.

Misiles más pequeños, precio más bajo … Originalmente programado para lanzarse en 2020, el trabajo en el nuevo automóvil se ha retrasado en parte debido a la pandemia de COVID-19. El nuevo misil está diseñado para ser más pequeño, más barato y ensamblado rápidamente para su lanzamiento comercial bajo demanda. Es probable que el SSLV cueste alrededor de $ 4-6 millones por lanzamiento en comparación con $ 16- $ 25 millones para el Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV), que es la columna vertebral de la India. Un equipo de seis personas puede ensamblar un SSLV en siete días, en comparación con un equipo de 600 que tarda dos meses en ensamblar un PSLV. El vehículo de lanzamiento transportará cargas útiles más pequeñas de unos 500 kg en comparación con los 1.750 kg que lleva el PSLV. (Proporcionado por Ken Ben)