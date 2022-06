Roba el huevo de Kinder y luego se arrepiente. Mensaje de un niño suizo: “Me disculpo” – Corriere.it

De Agostino Graminia

Benjamin, de 12 años, envió una carta certificada (con dinero) al dueño de una tienda de comestibles de San Marino. Estaba de viaje y “tomó” un chocolate: “Espero que me perdonen”. Conmovido por comerciante: “Todos deberían leerlo”

reconocimiento

Él no sabe alemán, así que tradujo el texto. Dice: “El domingo 30 de mayo fui a su tienda y como no tenía dinero robé un huevo de Joy Kinder. Estaba equivocado, Lo sé y ya que quiero hacer las paces con mi Dios y contigo, Adjunto 10 euros para que me perdonen». Chiaruzi intuyó que a su regreso a casa en Suiza, el niño debió haber hablado del asunto con sus padres. Le conmovió el reconocimiento. Y consideró útil revelar la historia de arrepentimiento, publicó la carta de Benjamín y comentó en su perfil de Facebook: “Ya nada me sorprende, con lo que hemos pasado en los últimos años, pero hoy he cambiado de opinión. Recibí una carta certificada de Suiza, escrita a mano con 10 € como carta de disculpa de un padre cuyo hijo supuestamente me robó un huevo de Kinder en un viaje. Debe ser leído por los muchos jóvenes que me roban papas fritas, dulces u otros todos los días por diversión o desafío”..