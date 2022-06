Entonces Pence trató de evitar el “intento de golpe” – Corriere.it

Asalto al Congreso, el desafío entre el expresidente y su vicepresidente (que se está poniendo en carrera por las elecciones de 2024): Trump insulta a Pence, que se ha resistido a las teorías ilegales del jurista de Eastman

Washington – antes de esoAsalto al Capitolio

En el casa Blanca Hubo días de ira.

Donald Trump trató por todos los medios de convencer a su adjunto, mike pencea mi No creas que votaron 50 estados En la ceremonia prevista para el Congreso, 6 de enero de 2021.

Esa misma mañana, Trump invitó a toda su familia al Despacho Oval. en un cierto punto Teléfono de su adjunto. Muchos testigos contaron lo que habían oído. Ivanka Trump, la asesora de su padre en ese momento, informó: La conversación fue tan acalorada que no lo escuché hablarle así a su ayudante.. También estaba Nicolás Luna, otro colaborador: Escuché al presidente repetir: “Tú eres Kagasuto”..

La tercera sesión de la Comisión Parlamentaria de Investigación, retransmitida en directo por televisión, reconstruyó la relación entre los dos hombres en la víspera del martes. intento de golpe de Estado.

Donald forzó su mano con fuerza Mark Short, jefe de gabinete de Pence, pidió a los servicios de inteligencia endurecer las medidas preventivas.

Pero el verdadero encargado de la raja era un jurista Juan EastmanIntelectualmente dispuesta a dedicarse a la prostitución para complacer al presidente. Eastman habló primero desde el escenario instalado en el Mall en la mañana del 6 de enero. Abrigo camel, marrón Borsalino, un anuncio para miles de fans La ley permite al vicepresidente cancelar votos fraudulentos o devolver boletas no confirmadas a los estados. Una teoría destartalada que no tiene ninguna base en absoluto. No existe ninguna norma que otorgue discrecionalidad al vicepresidente en los procedimientos electorales.

Pero El pasaje más escalofriante que el mismo Eastman conocía.

Un testigo presente ayer en la sala del tribunal, Greg Jacob, asesor legal de Pence, informó que el 4 de enero se llevó a cabo una pequeña reunión en la Oficina Oval. En las últimas semanas, Eastman, que es muy conservador, ha preparado un documento para explicar su tesis. Trump estaba eufórico. Pero Tras una serie de consultas, Pence se convenció de que esto era una locura.

Los dos abogados, Eastman y Jacob, entraron en detalles legales. Finalmente, según Jacob, el entrevistador se dio cuenta de que De hecho, era ilegal. y que habría sido rechazado por unanimidad (9 a cero) por el Tribunal Supremo. Sin embargo, el 5 de enero, Eastman cambió de postura y volvió a pedirle a Pence que rechazara las papeletas. Eastman respondió a la objeción de que esto podría conducir a disturbios violentos: Siempre ha habido algo de violencia en nuestra historia..

El vicepresidente no se unió al grupo de la conspiración.Aparecieron con toda su inmundicia en videos de aula. Rudy Giuliani, los ex asesores Jason Miller y Steve Bannon, el presentador de Fox News, Sean Hannity. Todos sabían que estaban difundiendo mentiras a los estadounidenses..

La comisión ahora ampliará su investigación y le pedirá a Jenny Thomas, esposa del juez de la Corte Suprema Clarence Thomas, que testifique. Ginni, entre otras cosas, intercambia algunos correos electrónicos con Eastman.

Sin embargo, la sesión de ayer también tuvo trascendencia política, que hay que tener en cuenta a la luz de las elecciones presidenciales de 2024. La boleta que gobernó Estados Unidos de 2017 a 2020 está irremediablemente resuelta. Ahora sería inapropiado hablar de un duelo por el liderazgo del Partido Republicano. Trump todavía controla gran parte del mundo conservador. Un centavo, sin embargo, es uno de los exponentes de un movimiento recíproco Lo cual se está extendiendo al establecimiento de Washington, pero también a las primarias que se están llevando a cabo en el país. Los candidatos patrocinados por Trump no siempre ganan.