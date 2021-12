Revisión de la implementación más de un año después, 140. La teoría de Draghi flaquea: “No soy un escudo nacional”

El diferencial, o la diferencia de rendimiento entre un bono del gobierno alemán a diez años y su equivalente italiano, tocó 140 puntos básicos esta mañana, El mas alto nivel A partir de noviembre de 2020. Movimiento por aumento de retorno Btp saltó a 1,117% (El Bund alemán se ha mantenido esencialmente sin cambios). El acercamiento de las vacaciones reduce los volúmenes de negociación en los mercados, lo cual es una circunstancia Facilita los movimientos de precios más decisivosel. Sin embargo, es posible que los inversionistas comiencen a oler el ambiente de agitación política, no importa cómo termine la carrera por la presidencia de la república, el aumento de las tensiones en la mayoría sí debe tenerse en cuenta. La señal de hoy contradice la teoría expresada ayer. Mario Draghi Para seguir su camino hacia el Quirinale.

“Si es cierto que el diferencial es mayor ahora que cuando llegué Eso significa que no soy un escudo Así que el problema no está ahí ”. Y así, ayer en su conferencia de prensa de fin de año, el primer ministro Mario Draghi respondió a una pregunta que resaltaba cómo había crecido la propagación en el último año, y si era elegido para el Quirinal, el escudo podría falla para Italia representada por poder Del ex presidente del Banco Central Europeo. Luego Draghi agregó: “Repito: no son las personas las que son la fuerza de Italia, sino lo que ha hecho el país y cómo ha reaccionado también a nivel psicológico”. Si continúa creciendo, la preocupación por la propagación es menor.Los mercados buscan crecer ante todo, y esa es la medida de la credibilidad de los países y de nuestros países en particular ”.