Cuentas corrientes navideñas, llegan multas de la agencia tributaria

Los controles fiscales sobre las cuentas corrientes y los movimientos de dinero se intensifican durante el período navideño

cuando se mueven grandes sumas de dinero De un lado a otro, uno se expone al riesgo de un estricto control por parte de las autoridades fiscales. Durante el período navideño, los controles son mucho más estrictos y no solo terminan retiros de cuentas corrientes o libros mayores, sino también depósitos en efectivo en tu cuenta bancaria o donaciones a otras cuentas, bajo la lupa. En general, Verifica los ingresos internos y monitorea todas las cuentas corrientes, sin prestar atención a la clase a la que pertenece el contribuyente y, en cambio, centrarse en los depósitos bancarios sospechosos. En particular, los movimientos que atraen a los controles son 3: Retiros, depósitos y transferencias.

Las autoridades fiscales se preocupan generalmente por los movimientos de grandes flujos de capital, el dinero que ingresa a Italia y la transferencia de fondos al exterior. Sin embargo, no es necesario tomar medidas importantes para contrarrestar las sanciones. A menudo cuesta muy poco y está dispuesto a incurrir en una multa fiscal, como un pago inicial pequeño e injustificado. también Realizar una transferencia bancaria a favor de sus hijos En algunos casos, puede implicar la activación del sistema de verificación por parte de la agencia tributaria. Si la donación a favor de un niño supera el límite de 2.000 €, fijado hasta el 31 de diciembre de 2021, es mejor proceder con pagos rastreables, para no infringir la ley de blanqueo de capitales.

límites A partir del 1 de enero de 2022, a mil euros. Es posible declarar los fondos recibidos inesperadamente a la autoridad fiscal y justificar la fuente de los fondos no sujetos a impuestos exentos a modo de prueba. De lo contrario, en ausencia de evidencia, el IRS impone multas sobre la cantidad de dinero recibido. No es necesario declarar gastos, viajes, indemnización por daño moral, donaciones. Dado que la transferencia es un pago rastreado, de hecho, es posible justificar el origen de los fondos, especialmente si este monto está destinado a compras que aparentemente no se corresponden con la situación de ingresos. Para evitar impuestos, es útil indicar en el motivo de la transferencia que se trata de un regalo, y mejor aún si indicas la compra que se realizará. En cualquier caso, las cantidades inferiores a 100 euros no están sujetas a impuestos.