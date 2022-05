Resolución y velocidad de fotogramas reveladas para PS5 y Xbox Series X | S – Nerd4.vida

con lanzamiento Francotirador de élite 5 Los desarrolladores de Rebellion están cerca de revelar Detalles de resolución y velocidad de fotogramas para PS5, Xbox Serie X y S. Durante una entrevista con Half-Glass Gaming.

En PS5 y Xbox Series X, Sniper Elite 5 reproducirá un archivo 60 fotogramas por segundo Contará con una resolución de hasta 4K de forma dinámica. En Xbox Series S también habrá 60 fotogramas por segundo, pero en este caso la resolución bajará hasta los 1440p. Entonces, aparentemente, no habrá opciones de gráficos para elegir para priorizar la resolución o la velocidad de fotogramas.

Sin embargo, no hay detalles sobre PS4, PS4 Pro, Xbox One y One X, pero ciertamente podemos esperar compromisos dependiendo de la consola, con resoluciones que pueden caer a 1080p o 1440p y la velocidad de cuadro bloqueada a 30 fps. De todos modos, para saber más, solo tenemos que esperar.

Además de los detalles sobre la precisión y el marco, los desarrolladores de Rebellion en la misma entrevista hablaron sobre el desarrollo del Sniper Elite 5 y, en particular, el uso de Fotogrametría Para crear activos del juego. En el pasado, esta tecnología, que implica el uso de imágenes capturadas en el mundo real para crear entornos de juego y más allá, solo se usaba para parte del contenido descargable del capítulo anterior.

“Uno de nuestros mayores logros es el cambio a la analogía pictórica para crear activos de juegos”, dijo Rebellion. “Es algo que realmente solo mencionamos en algunos de los DLC más nuevos para Sniper Elite 4, pero ahora es uno de los pilares en la creación de SE 5”.

“Este método brinda más detalles a todo lo que ves en el mundo del juego. Estábamos revisando todo, desde rocas y árboles hasta tanques y otros vehículos. Agrega inmersión y sensación al juego. Cuando miras las armas, por ejemplo. Hay un nivel de detalle mucho mayor. Parece que fue usado y recreado para estar lo más cerca posible de sus contrapartes del mundo real. Fue un verdadero avance para la serie y la forma en que desarrollamos nuestros juegos”.

Os recordamos que Sniper Elite 5 estará disponible a partir de 26 de mayo para ordenador y consola. En el lanzamiento, se incluirá en el catálogo de Xbox Game Pass.