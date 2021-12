Residente de Texas facturó más de $ 4,000 después de hacerse la prueba COVID: ‘Me sentí engañado’

Cuando Jaden Janak se entera de que ha estado expuesto a COVID-19 Poco después de que su abuela de 75 años muriera a causa del virus el año pasado, supo qué hacer. Fue al hospital para una prueba rápida que pensó que sería gratis.

estaba mal. Varios meses después, el residente de Texas recibió dos facturas por un total de más de $ 4,000.

“Estaba tan enojada. Me sentí engañada”, dijo Janak a la reportera de investigación de CBS News, Anna Werner.

Janak no está solo. Aunque el Costos de las pruebas de COVID-19 Se supone que están cubiertos en la mayoría de las circunstancias, algunas personas han tenido facturas grandes y confusas, incluidas algunas por cientos o incluso miles de dólares.

La primera factura que recibió Janak fue de aproximadamente $ 2,700, que cubría los honorarios de la sala de emergencias y del laboratorio. Más tarde, recibió una factura del médico de aproximadamente $ 1300.

Dijo que su compañía de seguros, BlueCross BlueShield of Texas, le dijo que no se preocupara porque le enviarían un cheque por esas facturas. Janak dijo que finalmente le envió un cheque que solía pagar al Hospital y Hospital Tulsa.

Sin que él lo supiera, sin embargo, el segundo cheque que le envió la compañía de seguros nunca llegó, dijo, dejándolo luchando contra una factura del hospital y recibiendo llamadas de cobranza durante casi un año. BlueCross BlueShield of Texas dijo que lo enviaron a su dirección registrada, pero que se lo devolvieron porque Janak se mudó.

El hospital le dijo a CBS News que aceptaría cualquier dinero que envíe la compañía de seguros de Janak y, una vez que lo reciba, no deberá nada más.

“¿Qué pasaría si esto le sucediera a otra persona y realmente creyera que es personalmente responsable de estos cargos? ¿Cómo podrían llegar a fin de mes dada la situación económica?” Dijo Janak.

Barry y Jaime Constanzo de Myrtle Beach, Carolina del Sur, tuvieron una experiencia similar en septiembre. Planeaban visitar a sus nietos cuando desarrollaron lo que pensaron que podrían ser síntomas del coronavirus y fueron al único lugar que dijeron que tenía pruebas rápidas disponibles ese día: Conway Medical Center. Sus resultados fueron negativos, pero recibieron las facturas, por un total de alrededor de $ 570 después de que se pagó su seguro.

“Te dicen que eres negativo, y luego te preguntan por qué estás aquí, y luego te miran los oídos, la nariz y la boca, y lo siguiente que sabes es que recibes una factura, no relacionada con COVID, “Dijo Barry Constanzo.

Conway Medical Center le dijo a CBS News que Kostanzos fue al lugar equivocado, a la “carpa de triaje del departamento de emergencias” del hospital, y que si querían hacerse la prueba de COVID-19 gratis, deberían ir a la “prueba de manejo gratuita”.

Dado que técnicamente estaban en la sala de emergencias, Conway Medical Center dijo que estaba “legalmente obligado a evaluarlos, tratarlos y darlos de alta”. En este caso, se trataba de alergias, el tratamiento que la pareja dijo que no pidió.

“¿Por qué debería ir al hospital o cualquier sitio de prueba de coronavirus si estuve allí por una alergia?” Dijo Jaime Constanzo.

La profesora Sabrina Corlett, fundadora y codirectora del Centro de Reformas del Seguro Médico en la Universidad de Georgetown, dijo que ejemplos como estos surgen a pesar de que una ley aprobada el año pasado requiere que las compañías de seguros cubran las pruebas y cualquier tratamiento asociado.

“Parte de eso se debe a que nuestro sistema de atención médica es muy complejo y confuso”, dijo.

Corlette dijo Costos de la prueba del virus corona Se supone que está cubierto al 100% por las compañías de seguros, pero he oído hablar de algunos proveedores que cobran ciertas tarifas, a veces llamadas “tarifas de servicios públicos” o “tarifas de la sala de emergencias”.

“Si haces un examen físico o te dicen, ‘Está bien, hagámonos la prueba de la gripe u otras cosas también’, la compañía de seguros debería cubrir toda esa visita”, dijo.

Resulta que eso es exactamente lo que le pasó a Costanzos. Se les cobró $ 771 a cada uno por la tarifa de la sala de emergencias, que la compañía de seguros no pagaría en su totalidad, dejándolos combinados con facturas de alrededor de $ 570.

Los Costanzo están apelando su proyecto de ley.

Ahora tienen algunos consejos para cualquiera que busque una prueba de coronavirus.

“Si es posible, no vayas al hospital. Ve a la farmacia”, dijo Jaime Constanzo.

La aseguradora de la pareja, BlueChoice HealthPlan en Carolina del Sur, no respondió a las repetidas solicitudes de comentarios.

El seguro de Janak, BlueCross BlueShield of Texas, dijo que volverá a emitir el segundo cheque que necesita. Los funcionarios de Tulsa ER & Hospital dijeron a CBS News que desde entonces han cambiado sus operaciones utilizando BlueCross BlueShield para sacar a los pacientes del medio, y los pagos ahora van directamente al hospital. Dicen que siguen “todas las leyes y reglamentos pertinentes”.

Kontanzos dio permiso para que Conway Medical Center hablara sobre su atención con CBS News. El centro compartió la siguiente declaración sobre el caso:

“Conway Medical Center ofrece pruebas gratuitas de COVID-19 los 7 días de la semana de 8 am a 4 pm Si un paciente llega a nuestro departamento de emergencias y solo solicita una prueba COVID-19, será referido para una prueba de manejo gratuita. Si el paciente presenta síntomas. Requieren y / o requieren otra atención, como fue el caso en Kostanzos, estamos legalmente obligados a la evaluación médica, tratamiento y alta de este paciente en nuestro departamento de emergencias. Se les cobra en consecuencia ”.

“El día que Kostanzos fue atendido en el departamento de emergencias, CMC proporcionó 358 pruebas COVID-19 gratuitas en nuestra prueba de conducción. Desde que comenzamos esta opción de prueba el 23 de agosto de 2021, CMC ha proporcionado más de 15,000 pruebas COVID-19 gratuitas. “

Tulsa Hospital and Hospital también emitió un comunicado:

Hospital y Hospital de Tulsa […], junto con todas las salas de emergencia en Estados Unidos, están obligados por la Ley de Acción y Emergencias Médicas Activas (EMTALA) para proporcionar una Prueba de Detección Médica (MSE) en los pacientes para determinar si hay una emergencia médica. Si se identifica una afección, también debemos tratar y estabilizar al paciente. El MSE, el tratamiento y la estabilización se brindan independientemente de la capacidad financiera del paciente para pagar. Cuando un paciente tiene seguro, Tulsa ER & Hospital […] (Obligatorio) legalmente para facturar la visita como una visita a la sala de emergencias, y las compañías de seguros deben pagar la tarifa dentro de la red como mínimo “.

“Hasta el 1 de abril de 2021, el pagador más grande de la región (BlueCross BlueShield) ha introducido pagos directos a los pacientes para la atención en nuestros hospitales independientes, propiedad de médicos y más pequeños. Preferimos una dinámica en la que negociamos directamente con los proveedores de seguros, para facilitar la carga para el paciente. Esto ha sido corregido. ”.

“… Tulsa Hospital and Hospital … no equilibra la factura, lo que significa que no facturarán al paciente tarifas que excedan las tarifas ajustadas establecidas por sus pólizas de seguro”.

Esta historia es parte de la serie “CBS Mornings”, “Medical Price Roulette” en asociación con Transparencia Periodismo. ClearHealthCosts.

Ruleta de precios médicos más

más